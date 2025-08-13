Editorial 13-08-2025

Información pública para niños

Tras una serie de audiencias, la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia, presidida por la senadora Fabiola Campillai, aprobó en general la moción que modifica la ley 20.285, sobre acceso a la información pública, con el objeto de facilitar el ejercicio de ese derecho a niños, niñas y adolescentes (NNA).



El texto legal avanza en desarrollar y materializar en la legislación, de una manera más exhaustiva, los derechos de NNA a ser informados, emitir opinión, ser escuchados e incidir en las decisiones que les afectan.

Entre los puntos abordados durante las diversas sesiones, estuvieron los mecanismos de información para NNA, los que, se adelantó, deberían estar en las mismas plataformas regulares que tienen las instituciones y en éstas hacer ajustes respecto de la forma en que se pondrá la información dirigida a NNA.



Una de las complejidades advertidas fue la selección de las instituciones, cuál es el tipo de información que se quiere transmitir y cómo se traduciría en lenguaje claro.



Entre las recomendaciones realizadas están el modificar la expresión edad, madurez y grado de desarrollo que se propone y que esté en línea con el proyecto 21.430; incluir modificaciones sobre causales de reserva, adaptaciones de lenguaje; revisar plazos y capacidades para implementación; entre otras.



