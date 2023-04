Política 21-04-2023

Informe Prochile: envíos nacionales crecen en marzo impulsados por las exportaciones de bienes no cobre



La baja en el precio del cobre, hizo que el aumento de las exportaciones totales a marzo de 2023 tuviera como fuente los envíos de bienes no cobre, los que alcanzaron un total de US$ 14.873 millones en el período comprendido entre enero y marzo de este año.

Sólo en el mes de marzo, estos envíos fueron de US$ 4.899 millones, aumentando en un 14,7%. Adicionalmente, destaca el alto crecimiento de los Servicios, que reportan exportaciones por US$ 416 millones, un 58,5% en el periodo enero marzo y US$ 139 millones (+80,5%) sólo durante el mes de marzo 2023.

Los subsectores que han impulsado el crecimiento entre enero y marzo son Litio (US$ 2.612 millones, +258,0%), Salmón y trucha (US$ 1.770 millones, +5,0%), Cerezas frescas (US$ 1.543 millones, +4,1%) y Molibdeno (US$ 879 millones, +120,5%).

En términos de mercados, los que más han aumentado en el período comprendido entre enero y marzo fueron China (US$ 5.070 millones, +54,3%), Estados Unidos (US$ 2.905 millones, +10,9%), Corea del Sur con US$ 1.109 millones (+100,6%) y Japón con US$ 859 millones (+3,0%).

La principal zona de destino de las exportaciones chilenas de bienes y servicios no cobre es Asia con US$ 7.548 millones, aumentando un 45,2% respecto del año pasado. La segunda zona por envíos es América del Norte con US$ 3.656 millones, que tuvo un aumento de un 15,3% y en un tercer lugar se encuentra Sudamérica con US$ 1.753 millones, creciendo un 1,6%.

En cuanto a Servicios, entre enero y marzo, las exportaciones de servicios totalizaron US$ 416 millones, un 58,5% más que en igual período del año anterior.