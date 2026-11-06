Editorial 06-11-2026

Infractores menores de edad

Modificar la legislación penal con el objeto de sancionar toda forma de instrumentalización de menores de edad para la comisión de delitos, así como agravar dicha utilización, considerando especialmente algunos factores de riesgo, es el objetivo del proyecto aprobado por unanimidad por la Sala de la Cámara y enviado a segundo trámite.

Los textos, revisados por la Comisión de Constitución, evidencian que, en los últimos años, se observa un incremento sostenido y preocupante en la participación de menores de edad en la comisión de ilícitos penales. Los registros aportados dan cuenta de un alza significativa de un 115%, entre 2021 y 2025, de los infractores menores de edad ingresados al Ministerio Público.

Más grave aún, sería el incremento de homicidios en este segmento (de 119 a 149 casos entre 2023 y 2025) y una alta incidencia en delitos de robos violentos de vehículos, donde más de un quinto de los imputados corresponde a menores de 18 años.

El proyecto pasa por modificar el Código Penal estableciendo que, cuando el delito se cometa con la intervención de una o más personas menores de 18 años y mayores de 14, se aplicará el grado máximo o el máximum de las penas previstas respecto de los imputados mayores de edad que hubiesen participado en él, cualquiera haya sido la calidad de dicha participación.

Luego, se especifica que, tratándose de menores de 14 años, la pena se aumentará en un grado.

Asimismo, se aumentará en un grado la pena cuando el imputado mayor de edad se prevaliere de la situación de vulnerabilidad, dependencia o relación de consanguinidad o afinidad, respecto de un menor de 18 y mayor de 14 años de edad.

