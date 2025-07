Social 26-07-2025

Ingenieras que inspiran: Académicas de la UTalca son homenajeadas por sus aportes



- Marcela González Araya, decana de la Facultad de Ingeniería y Ariela Vergara Jaque, directora de Innovación y Transferencia, fueron reconocidas en Inspira Santiago 2025.

Una jornada cargada de simbolismo se vivió en Inspira Santiago 2025, evento en el que se rindió homenaje a 36 ingenieras por su liderazgo en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y por motivar a nuevas generaciones de mujeres en un sector históricamente dominado por hombres.



Las académicas de la Universidad de Talca: Marcela González Araya, decana de la Facultad de Ingeniería, y Ariela Vergara Jaque, directora de Innovación y Transferencia, fueron parte de las homenajeadas durante el evento que es impulsado por la organización sin fines de lucro Mujeres Ingenieras de Chile y la Corporación de Facultades de Ingeniería (CONDEFI).



“Es un orgullo y un honor, porque he sido reconocida por mis colegas que me eligieron como ingeniera destacada de nuestra Facultad”, expresó la académica Marcela González Araya, quien suma más de dos décadas formando profesionales en la casa de estudios.



“Este reconocimiento es también una oportunidad para motivar a más jóvenes a atreverse a ingresar a estas carreras y para nosotras es súper importante porque nos permite demostrar que sí se puede hacer”, comentó.



En tanto, Ariela Vergara expresó que, “es emocionante ver tantas mujeres con talentos diversos siendo reconocidas, trabajando en áreas que son multidisciplinares, lo que inspira también a las nuevas generaciones”, destacó.



La jornada forma parte de la campaña nacional “El viaje de ser ingenieras”, que lanzó además un libro digital con las biografías de las homenajeadas. En esta publicación, Marcela González fue reconocida como “Ingeniera destacada” y Ariela Vergara como “Pionera”.



INSPIRADORAS



La directora ejecutiva de Mujeres Ingenieras, Consuelo Fertilio González, enfatizó la importancia de este tipo de homenajes porque permite “inspirar a las alumnas y profesionales a que se puede abrir camino y a mostrarnos, también, el legado que están haciendo las mujeres en ingeniería”.



Para finalizar, la estudiante de último año de Ingeniería Civil en Obras Civiles en la UTalca, Giselle Muñoz Canales, quien participó de la jornada de homenaje, valoró la importancia de "conocer las historias de estas mujeres que no son convencionales, son mujeres de mucho esfuerzo y que nos da pie a seguir estudiando, investigando e innovando en estas áreas".