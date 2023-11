Opinión 25-11-2023

Inglés: el desafío pendiente en Chile

Faride Rendich Académica Escuela de Pedagogía en Inglés Universidad de Las Américas



El retroceso de Chile al décimo lugar en Latinoamérica respecto al manejo del inglés, según el ranking mundial EF English Proficiency Index (EF EPI), es una preocupación que no debe pasarse por alto. Lo que resulta más sorprendente aún es que el grupo etario más joven de la muestra, los jóvenes de 18 a 20 años son el segmento con menos dominio de este idioma.

Esto plantea una pregunta crucial: ¿Por qué esta generación que creció con acceso a la tecnología y, por lo tanto, interactúa constantemente con el inglés, muestra un bajo desempeño en el idioma? Por un lado, la enseñanza de una segunda lengua no ha sido una prioridad en la agenda educativa chilena. La evidencia es clara: la asignatura de inglés comienza obligatoriamente en 5° básico en el currículum nacional y solo dedica dos horas semanales dentro del plan de estudio.

A pesar de la existencia de iniciativas ministeriales como el programa “Inglés Abre Puertas”, estas no han tenido un impacto suficiente para generar resultados favorables en el conocimiento y uso de este idioma en el país. Además, el aprendizaje necesita de ambientes inmersivos apropiados, motivación, que puede ser intrínseca o extrínseca, y una práctica constante para que el conocimiento aprendido se movilice y logre el objetivo: comunicarse en una segunda lengua.

Aprender inglés es un desafío gratificante que va más allá de adquirir habilidades lingüísticas: estimula el cerebro y mejora nuestras habilidades cognitivas, pero también tiene beneficios sociales y laborales significativos. Por una parte, permite generar autoconfianza para enfrentar nuevas experiencias, conectarse con personas de diferentes partes del mundo y disfrutar de la cultura, el cine y la televisión sin necesidad de intermediarios. Además, laboralmente se ha convertido en un requisito común en muchas empresas y, aquellos que lo dominan, tienen acceso a mejores oportunidades de trabajo.

El bajo dominio del inglés en Chile, especialmente entre los jóvenes, es un problema que requiere atención más enfocada por parte de la sociedad en su conjunto. No solo se tratar de aprender un idioma, sino de abrir puertas a un mundo de posibilidades y oportunidades que, sin duda, pueden enriquecer nuestras vidas de muchas maneras.