Editorial 16-04-2025

Ingreso de Haitianos

Analizar el reciente arribo a Chile de un número significativo de ciudadanos haitianos, con fines de reunificación familiar, fue el objeto de la sesión realizada por la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara.



Lo anterior, frente al aumento, en el último tiempo, de comerciantes ambulantes en algunos puntos de la capital y, en particular, en la comuna de Estación Central, tema que, eventualmente, podría estar vinculado a esta ola migratoria.



A ello se suma la incidencia directa en la demanda por educación, vivienda y salud, con el consiguiente impacto en las finanzas municipales.



Expuso, en primer término, el ministro del Interior Álvaro Elizalde, quien fue enfático al sostener que el ingreso de ciudadanos haitianos hoy se da en un número marginal.



Afirmó que no se trata de una llegada masiva en términos comparativos, sino que de familias que solicitaron el ingreso de sus hijos, en virtud de la normativa actual. Precisó que, si bien el proceso de reunificación familiar concentró varios vuelos en un tiempo corto, eso no significa un aumento sostenido de migrantes.



En esa línea, recalcó que el proceso se ajusta a la normativa, dentro de una migración, segura, ordenada y regular. Sin perjuicio ello, el titular del Interior agregó que para el Ejecutivo es clave que el Senado despache la nueva ley de migraciones, que la Cámara ya aprobó.