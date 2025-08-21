Agricultura 21-08-2025

INIA Raihuen recibió a actores del mundo vitivinícola de la zona centro sur

El Maule fue sede de una nueva sesión de la mesa interregional del vino, entidad público-privada encabezada por el ministerio de Agricultura y bajo la conducción de Indap. En la reunión participaron representantes de distintas organizaciones gremiales de viñateros desde la región de O’Higgins hasta Biobío junto a autoridades y equipos profesionales del ministerio de Agricultura y sus servicios dependientes relacionados como Odepa, Indap, INIA y Sag.

Los seremis de Agricultura del Maule, Claudia Ramos, y de Ñuble, Antonio Arriagada, presidieron el encuentro y entre los temas analizados se trabajó en una estrategia común para resaltar la celebración del Día Nacional del Vino el próximo 4 de septiembre, efeméride que cumple 10 años de promulgación.

La seremi de Agricultura del Maule, Claudia Ramos, agradeció el interés de todos los actores por seguir trabajando para mejorar la competitividad de este rubro que es parte fundamental de la estructura productiva y de identidad de la zona centro sur del país.

“Para nosotros es un día muy especial y esperado porque nos tocó nuevamente ser sede y recibir a un grupo muy importante de privados, sector público, empresas, por lo que nos sentimos bastante orgullosos. Hoy estamos revisando un sinfín de acuerdos y se han puesto en la palestra todos los instrumentos de fomento que tiene nuestro ministerio así como el ministerio de economía, para fortalecer el rubro vitivinícola en todas estas regiones dándoles la importancia que merecen, que lleguen a manos de los productores y puedan salir adelante con sus distintas propuestas de vino en nuestra región y en todas las que están participando en esta instancia”.

Por su parte, la directora regional de INIA Raihuen, Carmen Gloria Morales, anfitriona del encuentro, resaltó que apoyar el desarrollo del rubro vitivinícola ha sido uno de los ejes estratégicos de su servicio desde el momento mismo de su creación: “Como institución estamos muy atentos a lo que podemos colaborar desde el ámbito científico y desde la extensión y transferencia tecnológica; es más, quiero indicar que hoy tenemos tres nuevos investigadores que se suman al equipo y que vienen especialmente a aportar en la investigación en el rubro vitivinícola, lo que viene a fortalecer un trabajo que hemos venido realizando desde hace varios años”.

En este sentido, agregó que “continuaremos aportando desde una mirada científica y en el ámbito de calidad, desde nuestro centro experimental en Cauquenes, que está cumpliendo este año 100 años de vida y que siempre ha tenido entre sus rubros priorizados al mundo vitivinícola”.



