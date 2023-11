Política 21-11-2023

Inician campaña regional por la opción En Contra



El domingo 17 de diciembre se realizará el Plebiscito Constitucional, en el que las y los chilenos deberán votar en Chile y en el extranjero, en relación con el texto de Nueva Constitución propuesto por el Consejo Constitucional.



Si bien algunas encuestas que se han hecho en las últimas semanas, adelantan como ganadora a la opción En Contra, desde los partidos políticos oficialistas, sus voceros regionales, la Presidenta de Convergencia Social, Constanza Pavez, y el presidente del Partido Socialista, Esteban Pérez, informaron del inicio de la campaña regional por dicha opción.



En relación con este inicio de campaña, Constanza Pavez, presidenta regional de Convergencia Social, indicó que: “con decepción hemos visto cómo este proceso ha estado marcado por el sectarismo de un sector político, ignorando las expectativas ciudadanas, redactando un texto que profundizará las desigualdades, la división e injusticias en nuestro país. Son múltiples los elementos regresivos presentes en el texto que se nos propone, incluyendo la mercantilización en la educación; el agua para unos pocos; la privatización del mar; prohibir el acceso al aborto en tres causales y, la restricción de derechos de trabajadores y trabajadoras que se traducirá en peores salarios. Es lamentable constatar que de parte de quienes tuvieron la mayoría en este segundo proceso constitucional no hubo muestras de diálogo. En vez de proponer una casa común para todos, proponen un texto que no fomenta la unidad entre chilenos y chilenas. Por eso es que hemos lanzado esta campaña a nivel regional y en todas las comunas, por la opción En Contra”.



Por su parte, Esteban Pérez, Presidente Regional del Partido Socialista, manifestó: “el fin de semana pasado iniciamos, en las calles nuestra campaña, ya que el proyecto propuesto no es la solución para los dolores y anhelos de nuestro país, ni para aquellas legítimas demandas ciudadanas insatisfechas. Lamentablemente este proyecto es el resultado de la imposición de los consejeros representantes de la mayoría y -en particular- del Partido Republicano, que olvidaron que una propuesta constitucional no se construye sólo por algunos y para algunos. Una Constitución no se construye para algunos, debiera ser un pacto social, de país, que es lo que este proyecto no cumple. Estamos en contra de esta propuesta por ser conservadora, regresiva en los derechos sociales, por mantener modelos como el de las AFP que seguirán entregando pensiones indignas. Nosotros queríamos una propuesta que tuviera una mirada de futuro, con un estado social y democrático de derecho, por eso nuestros partidos y varias organizaciones sociales trabajarán activamente por el triunfo de la opción En Contra”.