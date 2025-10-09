Policial 09-10-2025

Inician concurso para cargos de directora o director administrativo de seis Defensorías Regionales

A través de la Resolución Exenta N° 469, suscrita por la Defensora Nacional, Verónica Encina, el 16 de septiembre pasado, se aprobaron las bases y anexos de un nuevo concurso, que permitirá proveer el cargo de director o directora administrativa regional con desempeño en las sedes institucionales de Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, Maule, Biobío y Los Lagos, respectivamente.

Todas las etapas de estos respectivos concursos deberán verificarse a través del portal de empleos públicos.



