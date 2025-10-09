jueves 09 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Policial 09-10-2025
    Inician concurso para cargos de directora o director administrativo de seis Defensorías Regionales
    Publicidad 12
    A través de la Resolución Exenta N° 469, suscrita por la Defensora Nacional, Verónica Encina, el 16 de septiembre pasado, se aprobaron las bases y anexos de un nuevo concurso, que permitirá proveer el cargo de director o directora administrativa regional con desempeño en las sedes institucionales de Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, Maule, Biobío y Los Lagos, respectivamente.
    Todas las etapas de estos respectivos concursos deberán verificarse a través del portal de empleos públicos.

    Freddy Mora | Imprimir | 70

    Otras noticias

    Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Molina, Curicó, Romeral y Teno, por actividad del Complejo Volcánico Planchón Peteroa
    Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Molina, Curicó, Romeral…
    Parral: Carabineros refuerza campaña para prevenir el robo de vehículos y accesorios desde su interior
    Parral: Carabineros refuerza campaña para prevenir el robo de vehículos…
    Presentan Plan de Acción 2025-2026 de prevención, mitigación y control de incendios forestales
    Presentan Plan de Acción 2025-2026 de prevención, mitigación y control…
    Linares: sentencia en contra de Concejal Marcelo Campos por injurias y calumnias
    Linares: sentencia en contra de Concejal Marcelo Campos por injurias y…
    Ruta Linares – Yerbas Buenas sumó 2 accidentes de tránsito en pocas horas
    Ruta Linares – Yerbas Buenas sumó 2 accidentes de tránsito en pocas…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para