sábado 27 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Política 27-09-2025
    Inician estudio de proyecto que crea Sistema Nacional de Gestión de Datos
    En la Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado, se inició la discusión en general del proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Datos que fue presentado por el Ejecutivo este año.
    La propuesta establece una plataforma común de gestión, intercambio y cuidado de la información en el sector público, con el objetivo de reducir la fragmentación en las instituciones, eliminar convenios burocráticos y garantizar estándares de ciberseguridad.
    En materia de una transformación digital del Estado, se sumaría a una serie de iniciativas que han marcado la agenda en los últimos años, entre ellas, la Ley de Transformación DIgital del Estado (2019), la Ley de Marco de Ciberseguridad (2023), la Ley que crea la Secretaría de Gobierno Digital (2024) y la Ley sobre Protección y Tratamiento de los Datos Personales (2024).
    Las instituciones que estarían obligadas a sumarse serían el gobierno central, gobiernos regionales, los municipios, y los datos de las policías están considerados. La norma concede la participación voluntaria a universidades y órganos autónomos, justificado en la línea de alcance del Gobierno Digital.
    Actualmente, el proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional y en etapa de discusión general. De aprobarse, pasará a revisión particular, donde se espera la introducción de mejoras sobre alcance, financiamiento y mecanismos de gobernanza.

