Crónica 10-01-2023

Inician Obras de Construcción de Ampliación del Servicio de Emergencia del Hospital de Linares

El objetivo es agilizar el flujo de atenciones para los usuarios, disminuir tiempos de espera y mejorar procedimientos.



Con una inversión superior a los 90 millones de pesos las obras concluirán durante el mes de marzo para esperar la autorización sanitaria que permita su entrada en funcionamiento y beneficiar a los usuarios de la provincia de Linares.

Así lo destacó el Dr. Francisco Azócar, director del establecimiento quien señaló que "en este momento se está realizando una obra que está aledaña a urgencia de nuestro hospital, que corresponde en el fondo a una ampliación que está financiada por un proyecto especial que solicitamos debido a la carga de trabajo que existe en el servicio, fundamentalmente en lo que se refiere a la espera, para poder dar solución a algunos pacientes que requieren estudio u horas de observación. Entonces, esto nos va a permitir agilizar las atenciones y también ir resolviendo los problemas de los pacientes que requieren estudios en un lugar más adecuado donde se les pueda pasar visita médica y tener unas mejores condiciones del punto de vista de espacio físico y en periodo de observación o transición.

Le seguimos pidiendo a la comunidad que acuda al servicio de urgencia en lo posible con un acompañante, si es que no es estrictamente necesario no traigan niños y personas mayores y que utilicen todas las instancias previas a llegar al servicio de urgencias del hospital como son los servicios de urgencia de la atención primaria, SARs SAPUs SUR. De tal manera que cuando exista la necesidad estricta de que el paciente llegue al hospital, el paciente haya sido evaluado por un médico de la atención primaria de manera de no aumentar la carga de trabajo al sistema hospitalario innecesariamente.

Esto nos va a permitir indudablemente mejorar mucho la atención, la fluidez de la atención y esperamos tener listo esto en marzo que es lo que está presupuestado o dentro del primer semestre del año en curso”, puntualizó.

La nueva infraestructura permitirá realizar diversas atenciones y procedimientos que aportarán a mejorar la atención de acuerdo a los procedimientos, además de agilizar y descongestionar el servicio de emergencia hospitalaria.