Agricultura 19-09-2023

INIDAP Maule inició en Vichuquén entrega de alimentación animal a usuarios afectados por sistema frontal de agosto

En la comuna de Vichuquén, Indap Maule inició la entrega de alimentación animal a los agricultores afectados por el sistema frontal del mes de agosto, que azotó a buena parte de la zona centro sur del país.

Al igual como ocurrió con el temporal del mes de junio, se trata de la primera acción de ayuda inmediata a los usuarios (as) de Indap que resultaron afectados por las lluvias y crecidas de caudales.

Luis González, director regional (s) de Indap, indicó que en la comuna de Vichuquén el apoyo de alimentación animal por emergencia beneficiará a 281 usuarios y usuarias de Indap, con un total de 5 camiones de sacos de cubos de alfalfa, que equivalen a 128 toneladas de pellet de alfalfa, alimento de gran calidad. "Hoy comenzamos estas entregas de alimentación animal en la comuna de Vichuquen, hoy en el centro de la comuna y mañana en la localidad de Llico. Posteriormente continuaremos la entrega de esta alimentación animal, de la segunda emergencia, ocurrida en el mes de agosto, en el resto de las comunas de la región que fueron afectadas por el temporal"

También, se considera apoyo a 37 apicultores para la compra de alimentación para sus planteles apícolas. Los recursos totales destinados a la comuna de Vichuquén ascienden a $61.104.120

La seremi de agricultura, Ana Muñoz, dijo que estas ayudas forman parte del compromiso del Gobierno de atender y apoyar a los agricultores para que logren ponerse de pie nuevamente. “Estos sistemas frontales han causado un grave perjuicio a los agricultores y sabemos que no será fácil reponerse, por eso estamos llegando en primer lugar con alimento para sus animales y luego llegaremos con ayudas para su reactivación productiva. Es fundamental para ello que los agricultores tanto usuarios como no usuarios de Indap, sean catastrados en el catastro de afectación de daños agropecuarios, para lo que tienen plazo hasta el 15 de septiembre".

Patricio Rivera, alcalde de la comuna de Vichuquén agradeció a nombre de su comunidad estos apoyos y dijo que los agricultores de su comuna han sufrido enormes daños en su producción.