Opinión 25-04-2025

Innovación al servicio de la salud: El impacto de los registros clínicos inteligentes en Chile



Miguel Corrales, Business Development Manager de InterSystems Chile.



La transformación digital del sistema de salud chileno ya no es una opción, sino que una necesidad urgente. La falta de compatibilidad entre los registros clínicos electrónicos (RCE) ha generado ineficiencias, retrasos en la atención y altos costos administrativos. La promulgación de la Ley de Interoperabilidad representa un avance crucial, pero su verdadero impacto dependerá de la voluntad de las instituciones y los profesionales para adoptar sistemas más inteligentes, que optimicen la gestión de la información y fortalezcan la prestación de servicios médicos.



Las consecuencias de esta desconexión se han materializado en la duplicación de exámenes, errores en los diagnósticos, la sobre utilización de recursos y, la más preocupante, demoras que pueden costar vidas. Según un informe de la Contraloría General de la República, en 2024 cerca del 82% de las cirugías no estuvieron correctamente registradas en el sistema de listas de espera. La implementación de RCE inteligentes permitiría un acceso rápido y seguro a la información del paciente.



Pero los desafíos no terminan ahí. La falta de modernización también afecta la productividad hospitalaria. De acuerdo con un estudio del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, esta ha caído un 38%, reflejando las dificultades que enfrentan los equipos médicos para gestionar datos en sistemas obsoletos. Con un sistema de registros electrónicos inteligentes, se pueden automatizar tareas administrativas, reducir errores y liberar tiempo para que los profesionales se concentren en lo esencial: atender a los pacientes.



A medida que avanzamos hacia un sistema de salud más eficiente, es crucial que todos los actores involucrados, tanto públicos como privados, adopten soluciones tecnológicas que mejoren la interoperabilidad. Las herramientas disponibles hoy permiten mejorar el acceso a la información clínica y facilitar la toma de decisiones en tiempo real. La implementación de estos sistemas no solo reduce los costos y tiempos de espera, sino que también mejora la calidad del servicio.



La Ley de Interoperabilidad es un paso fundamental hacia la mejora del sistema de salud en Chile, pero para que su implementación sea exitosa es necesario un compromiso colectivo. Es imperativo que las instituciones y los profesionales del ámbito médico trabajen juntos para garantizar que la información clínica se maneje de manera eficiente y accesible.