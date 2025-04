Opinión 10-04-2025

Innovación Sostenible: ¿Se puede combinar eficiencia con responsabilidad ambiental?

Carlos Saúl

Gerente General de AyT (Ambiente y Tecnología)



Durante años, la eficiencia industrial y la responsabilidad ambiental parecieron conceptos difíciles de conciliar. Sin embargo, desde nuestra experiencia en AyT, empresa chilena líder en instrumentación ambiental, hemos demostrado que sí es posible innovar, ser productivos y, al mismo tiempo, cuidar el medio ambiente.

Nuestra misión ha sido clara: desarrollar y aplicar tecnologías que permitan a las industrias cumplir sus objetivos operacionales sin comprometer su entorno. A través de equipos confiables, precisos y fabricados bajo los más altos estándares internacionales —como la norma ISO 17025—, hemos contribuido a que sectores como la minería, la energía, la celulosa y la petroquímica avancen hacia modelos más sostenibles.

Uno de nuestros hitos fue el desarrollo del primer Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)completamente diseñado y construido en Chile. Este avance fue complementado por el lanzamiento de Ambilogger, el primer sistema nacional de adquisición y procesamiento de datos ambientales en tiempo real. Estas herramientas no solo cumplen con las exigencias normativas locales, sino que han sido claves en la optimización de procesos industriales, permitiendo detectar ineficiencias, reducir emisiones y bajar costos.

Hemos instalado más de 50 sistemas CEMS en Chile, los cuales hoy operan en plantas termoeléctricas, cementeras, fundiciones, refinerías y otras industrias estratégicas, cumpliendo rigurosamente con las normativas de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Además, muchos de estos sistemas están conectados en línea con la SMA, lo que permite entregar datos en tiempo real y fortalecer la transparencia ambiental.

Nuestra capacidad de adaptar estos sistemas a normativas internacionales nos ha abierto camino para expandir nuestras soluciones más allá de Chile, posicionando a AyT como un referente regional en innovación ambiental.

Pero no basta con la tecnología. En AyT creemos profundamente en la educación y la cultura de la sostenibilidad. Por eso formamos a nuestro equipo humano en principios de responsabilidad ambiental, convencidos de que el cambio real comienza desde adentro y se transmite a nuestros clientes, socios y comunidades.

La sostenibilidad no debe ser una meta inalcanzable, ni una barrera para el desarrollo. Por el contrario, debe ser una aliada estratégica de la innovación. Nuestra experiencia nos dice que cuando se combinan datos, tecnología y compromiso, es posible construir un modelo industrial más justo con las personas y con el planeta.

El desafío está en manos de todos: Estado, empresas, academia y sociedad civil. Y en AyT estamos orgullosos de ser parte activa de esta transformación.