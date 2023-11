Opinión 07-11-2023

Innovación y tecnología: nuestros aliados para mitigar la crisis hídrica

Sebastián Goldschmidt, Co-Fundador y CEO del proyecto Nilus.



En medio de los desafíos que enfrentamos en el siglo XXI, uno de los más apremiantes es la crisis hídrica y el calentamiento global, donde Chile es unos de los países más afectados. Sin embargo, en medio de la adversidad, surge una oportunidad para mostrar de lo que somos capaces como especie, de aplicar soluciones innovadoras que se adapten a las circunstancias y cambiemos el rumbo.



La tecnología, en particular, juega un papel fundamental al ofrecernos herramientas para almacenar, monitorear, gestionar y optimizar el uso del agua. Así lo entendemos en el proyecto Nilus, donde hemos adoptado una filosofía de innovación constante. Trabajamos para lograr desarrollos en relación con la operación, monitoreo y gestión hídrica, aprovechando la inteligencia colectiva y la ciencia de datos para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones en el cuidado del agua. Esta visión nos permite enfrentar la crisis con mayor agilidad y preparación, afrontando los retos con soluciones a la vanguardia.



Hemos visto cómo soluciones de gestión hídrica han demostrado que la recopilación de datos en tiempo real y el análisis predictivo pueden ayudar a las autoridades, a las empresas y a la sociedad en general a tomar decisiones informadas sobre el uso del agua. Este enfoque proactivo no solo permite evitar el desperdicio, sino también asegurar una mejor distribución, la conservación de este recurso vital, y consecuentemente generar beneficios ecosistémicos.



Pero la tecnología por sí sola no es suficiente. Necesitamos un cambio de mentalidad, una transformación en la forma en que vemos y valoramos el agua. Cada acción, por pequeña que sea, puede sumarse a un esfuerzo colectivo para proteger nuestro suministro hídrico. A través de la educación y la concienciación, podemos fomentar una cultura de respeto hacia el agua y su uso eficiente. Debemos abrir nuestras mentes a nuevas ideas, enfoques y posibilidades, incluso si esto implica salir de nuestra zona de confort.



La crisis hídrica es un llamado urgente a la acción y una invitación a dejar una huella pensando en los que vienen. Juntos, como sociedad e individuos, podemos desarrollar soluciones creativas que nos ayuden a sobrellevar este desafío global. Si como humanidad fuimos capaces de soñar en llegar a la luna, estamos convencidos que también podemos sobreponernos y adaptarnos al cambio climático, y como equipo estamos determinados a poner nuestro grano de arena para lograrlo.



En Nilus, estamos comprometidos con esta causa, pero sabemos que este no es un camino solitario. Es esencial contar con pares que comparten la misma visión y compromiso para hacer frente a los desafíos. Es así como trabajamos de la mano de nuestros aliados, como Coca-Cola Chile que apuesta por el talento chileno, y parte de sus Deseos de Futuro, en el marco de la celebración de sus 80 años de historia en el país, es apoyar proyectos de recuperación de agua, como también lo son CORFO y otras empresas.



Juntos, nos esforzamos por ser parte del cambio, inspirados por la posibilidad de un futuro en el que nuestras acciones presentes sean un legado para las generaciones venideras. La crisis hídrica no es solo un obstáculo, sino una oportunidad para demostrar que, a través de la innovación, la tecnología y observando la naturaleza, podemos trascender los desafíos y crear un mundo más humano y sostenible. Sigamos adelante, con la convicción de que nuestras acciones hoy pueden marcar la diferencia en el mañana que compartimos.