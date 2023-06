Política 10-06-2023

INSTAN AL EJECUTIVO A PATROCINAR Y DAR URGENCIA AL PROYECTO SOBRE RECAMBIO DE MEDIDORES ELÉCTRICOS.

Solicitar al Presidente de la República que otorgue patrocinio y haga presente urgencia en la discusión del proyecto de ley relativo al proceso de recambio de medidores eléctricos es el objetivo de la resolución 581, aprobada por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, por 99 votos a favor, 10 en contra y 31 en contra.

En el documento se recuerda que la propuesta legal, nacida de siete mociones refundidas, buscó enmendar la Ley General de Servicios Eléctricos. El objetivo era declarar como de cargo de la empresa distribuidora de energía, los costos de retiro y reposición del empalme y medidor. Esto, en caso de inutilización de las instalaciones por fuerza mayor.

La iniciativa se aprobó en la Cámara el 28 de octubre de 2019 y pasó al Senado. Sin embargo, en dicha Corporación no ha tenido mayor movilidad. Por ello, las y los diputados de la Comisión de Minería y Energía mandaron un oficio a su par del Senado pidiendo poner el texto en tabla. No obstante, no ha habido respuesta.

Según se recalca, la inmovilidad del trámite es lamentable porque el proyecto se propone enfrentar algunas problemáticas que genera la Ley 21.076 y su modificación posterior. “Establece la propiedad de los medidores y empalmes a favor de la concesionaria de distribución de energía eléctrica pudiendo, además, establecerse una remuneración por el uso de estas instalaciones”, se critica.

Se estima que el cambio en la propiedad de los medidores y empalme es una tergiversación de la idea matriz de la iniciativa que originó la ley. Ella pretendía establecer una carga para la empresa distribuidora de energía consistente en hacerse cargo de determinadas prestaciones para el caso de catástrofe.