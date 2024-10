Opinión 02-10-2024

Institucionalidad ambiental: rigidez versus desarrollo país



Francisco González Pizarro, gerente general de Vertical Hunter – www.verticalhunter.cl



Llama profundamente la atención ver cómo proyectos importantes, tales como la Central de Bombeo Paposo (USD 1.400 MM) que había presentado Colbún en Antofagasta o la construcción del Megaproyecto de Google en Cerrillos (USD 200 MM), entre otros, se retiren o suspendan producto de resoluciones del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).



Adicionalmente, resulta curioso que días después de la suspensión del proyecto presentado por Colbún, vemos que se ha solicitado la renuncia por parte de la directora ejecutiva nacional del SEA, Valentina Durán, al director regional del SEA de Antofagasta, Ramón Guajardo.



Una primera mirada de esta decisión hace pensar que el proyecto fue suspendido no por motivos medio ambientales, de otra manera no se habría solicitado la renuncia.



Una segunda mirada se vincula a lo fácil que es descartar un proyecto de tales magnitudes y lo que dejamos de perder como chilenos en términos de inversión, desarrollo en la región, innovación y por, sobre todo, oportunidades de empleo.



Uno podría entender, además, que si hay temas por subsanar para ser aprobados por el SEA, proyectos de este tamaño no tendrían ningún problema en hacer las correcciones necesarias para seguir adelante, pero acá hay una clara señal de suspender un proyecto sin tener los lineamientos, o tal vez los argumentos, de una estrategia de gobierno, cuando se solicita la renuncia al director regional.



Por su parte, el megaproyecto de Google- también suspendido por el SEA, pero al parecer por razones ambientales debido al uso de agua para la refrigeración del Data Center, sistema que Google espera cambiar a enfriamiento por aire para así cuidar el medio ambiente- implicaba la contratación de cerca de 1.200 personas.



A lo anterior se suma la reciente decisión de Arauco de realizar en Brasil y no en Chile su mayor inversión en la historia, por un monto de USD 4.600 millones y con una proyección de 14 mil empleos.



Es de esperar que proyectos como el de Google vuelvan a intentar pasar la prueba del SEA, que exista confianza en el sistema y que no se soliciten renuncias en cargos claves, para evitar dar señales que generen incertidumbre entre los inversionistas que quieren llegar al país y, por ende, se afecten las condiciones de vida de los chilenos, al menos en términos de empleabilidad.



Reglas claras conservan la amistad y atraen las inversiones…