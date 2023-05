Nacional 24-05-2023

Instituciones de Salud Domiciliaria advierten "crisis irreparable" ante Ley Corta de Isapres

En el marco del debate por la Ley Corta de Isapres impulsada por el Ejecutivo, la Asociación Chilena de Instituciones de Salud Domiciliaria (Achisad) advirtió sobre una "crisis irreparable" en el sistema de salud ante el posible corte del financiamiento de los prestadores.

El presidente del gremio, Diego Hurtado, indicó que "el proyecto que presentó el Gobierno está más orientado a lapidar la existencia de las isapres que a resolver la crisis del sector privado de la salud. El escenario es crítico, ya que esta propuesta no pretende darle la sustentabilidad que requiere el sistema en el futuro, ni menos busca facilitar el acceso universal de los chilenos a la salud. El futuro de las hospitalizaciones domiciliarias privadas está en un altísimo riesgo, ya que no existen certezas sobre el financiamiento que tendrán estas prestaciones".

"Las empresas que otorgan estas atenciones de salud en Chile no son corporaciones con grandes espaldas y si nos cortan el financiamiento de los prestadores se va a generar una crisis irreparable en el sistema. La situación es realmente dramática, ya que los principales afectados son los pacientes y sus familiares que médicamente requieren de este tipo de atenciones y que quedarían literalmente desprotegidos. Es irrisorio que estos servicios queden al margen de esta discusión", recalcó.