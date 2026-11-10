Social 10-11-2026

Instituciones linarenses reciben reconocimientos por su compromiso con la prevención





• Oficina comunal Previene realizó cierre de oferta programática correspondiente al presente año.







El delegado presidencial provincial de Linares, Christian González, y la directora regional (s) de SENDA, Ingrid Orellana, encabezaron la ceremonia de certificación y entrega de reconocimientos a establecimientos educacionales, intersector e instituciones que adhirieron a la oferta programática preventiva en la comuna durante el presente año.



Así, en el programa Trabajar con Calidad de Vida, recibieron su certificación las empresas Multicentro, Cinqueterre, Nova y Eergymas. Esta es una iniciativa 100% gratuita, que tiene como propósito fortalecer la prevención del consumo de alcohol y otras drogas entre trabajadores y trabajadoras, contribuyendo a entornos laborales más saludables y a la creación de culturas organizacionales de autocuidado.

En el ámbito educacional, destacaron las escuelas “Margot Loyola” y “Héctor Pinochet” y los colegios “Manuel Bulnes” y “Cordillera”. Estos establecimientos trabajaron el programa Prepara2, dirigido a estudiantes y la comunidad educativa para prevenir el consumo de drogas. La intervención es grupal, individual y familiar, y aborda varios niveles de prevención, esto es, ambiental, universal, selectiva e indicada. Busca aumentar factores protectores y reducir factores de riesgo en niños, niñas y adolescentes.

En prevención comunitaria, se certificó a dirigentes de las villas “Magisterio Norte” y “General Bernales”. Este programa está dirigido a fortalecer entornos que promuevan el bienestar de las comunidades y se trabaja con líderes y organizaciones locales para fortalecer factores protectores y reducir los riesgos comunitarios asociados al consumo de alcohol y otras drogas, fomentando la participación, y articulando vínculos de apoyo social.

En tanto, los grupos scouts “Linco Linqk” y “Don Bosco” fueron certificados por su participación en el programa “Previene Infancia, Juventud y Bienestar” (PINJUB), que busca fortalecer la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en niños, niñas y adolescentes, mediante acciones de promoción del bienestar, participación comunitaria y generación de entornos protectores.



