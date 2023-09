Deportes 13-09-2023

Instituto Linares se coronó campeón en los Juegos Deportivos Escolares Sub 14

-Venció a Bío -Bío en dramático quinto set por 15-11 y sacó pasajes para el torneo Sudamericano en diciembre

Comenzar en forma impecable, quedándose con la primera manga, por 25-20, sin duda que fue un envión anímico, porque también se adueñaron del segundo por 25-23. Cuando todos pensábamos que liquidarían en la tercera manga, se produjo un bajón en los dirigidos por Joaquín Planas, donde los errores no forzados les pasaron la cuenta a los linarenses, que estaban representando a la región del Maule, en Los Juegos Deportivos Escolares, sub 14 en la disciplina del vóleibol. El tercer set fue para los locales, 25-18 y al igual que el cuarto 25-14. Había que definir en una quinta manga al mejor de 15 puntos.

Da la impresión que las instrucciones impartidas por el cubano Joaquín Planas, dieron sus frutos porque los del Maule Sur iniciaron el definitivo set, con una amplia ventaja, pero que a ratos hizo pasar zozobras por la presión que había en el gimnasio de la localidad de Santa Bárbara, donde los del Bio -Bio, eran locales. Aunque las gargantas linarenses no se quedaron atrás y lograron apagar las voces de los locales con el triunfo de 15 – 11, provocando la alegría de los linarenses.

SUDAMERICANO A LA VISTA

Con esta victoria, Instituto Linares, representando al Maule, sacó pasajes para el Sudamericano a realizarse en nuestro país en el mes de diciembre, utilizando los recintos de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023.

En las próximas ediciones conversaremos con los protagonistas de esta gran hazaña deportiva, que nuevamente corona a Linares como la capital nacional del vóleibol.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo