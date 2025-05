Social 28-05-2025

Instituto Politécnico de Linares celebró 79° Aniversario

Con una ceremonia realizada ayer en el gimnasio del establecimiento y que presidió la directora Claudia González, el Instituto Politécnico de Linares, resaltó la celebración de sus 79 años de existencia.



Durante su intervención, la directora recordó a todos quienes han contribuido a través del tiempo a fortalecer el prestigio de este establecimiento que imparte la modalidad técnico profesional. “Quiero agradecer a todas aquellas personas que hoy no están presentes en este Instituto Politécnico y que han contribuido también para hacer de este establecimiento TP lo que es hoy, dejando su huella”.



“También estoy agradecida de la vida y de las personas que me han acompañado en esta hermosa tarea estos años y me han ayudado a cumplir mi sueño, que han puesto todo su corazón, su tiempo y sus conocimientos sin límites, y con su alegría y trabajo le han dado su sello a nuestro Instituto, acogedor, respetuoso de la diversidad y aunque somos diferentes en convicciones, ideas o creencias, igual nos respetamos y continuamos trabajando por lo más importante que son nuestros estudiantes y sus familias”.



“Junto a todos los componentes de esta unidad educativa, queremos desear larga vida al Instituto Politécnico de Linares”, subrayó la directora Claudia González.