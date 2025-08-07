Hoy
jueves 07 de agosto del 2025
Social 07-08-2025
Instituto Politécnico de Linares con destacada participación en Feria Técnico profesional
Ayer, en Plaza de Armas, el Instituto Politécnico de Linares, tuvo destacada participación en la Feria Técnico Profesional, organizada para resaltar la importancia educativa de la enseñanza TP.
En la ocasión, las alumnas y alumnos hicieron una demostración de lo que aprenden en el día a día en las diferentes especialidades de esta modalidad.
Asimismo, respondieron a las consultas de los transeúntes sobre el proceso de enseñanza aprendizaje y el futuro de su campo laboral.
Freddy Mora | Imprimir | 106
Otras noticias
En capital regional se conmemoró el Día Internacional Contra la Trata…
Dos representantes del Maule viajarán a Santiago a la XII Expo Feria Mujeres…
Fundación Coanil se plantea alcanzar cifra histórica de $100 millones…
88° Aniverdario Diario El Heraldo Fundado el 29 de agosto de 1937
Duelo Comunal en Linares por fallecimiento de ex alcalde Antonio Segú