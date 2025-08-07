jueves 07 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Social 07-08-2025
    Instituto Politécnico de Linares con destacada participación en Feria Técnico profesional
    Publicidad 12

    Ayer, en Plaza de Armas, el Instituto Politécnico de Linares, tuvo destacada participación en la Feria Técnico Profesional, organizada para resaltar la importancia educativa de la enseñanza TP.
    En la ocasión, las alumnas y alumnos hicieron una demostración de lo que aprenden en el día a día en las diferentes especialidades de esta modalidad.
    Asimismo, respondieron a las consultas de los transeúntes sobre el proceso de enseñanza aprendizaje y el futuro de su campo laboral.

    Freddy Mora | Imprimir | 106

    Otras noticias

    En capital regional se conmemoró el Día Internacional Contra la Trata de Personas
    En capital regional se conmemoró el Día Internacional Contra la Trata…
    Dos representantes del Maule viajarán a Santiago a la XII Expo Feria Mujeres Emprendedoras Indígenas
    Dos representantes del Maule viajarán a Santiago a la XII Expo Feria Mujeres…
    Fundación Coanil se plantea alcanzar cifra histórica de $100 millones en próxima Colecta Nacional
    Fundación Coanil se plantea alcanzar cifra histórica de $100 millones…
    88° Aniverdario Diario El Heraldo Fundado el 29 de agosto de 1937
    88° Aniverdario Diario El Heraldo Fundado el 29 de agosto de 1937
    Duelo Comunal en Linares por fallecimiento de ex alcalde Antonio Segú
    Duelo Comunal en Linares por fallecimiento de ex alcalde Antonio Segú
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para