Social 07-08-2025

Instituto Politécnico de Linares con destacada participación en Feria Técnico profesional



Ayer, en Plaza de Armas, el Instituto Politécnico de Linares, tuvo destacada participación en la Feria Técnico Profesional, organizada para resaltar la importancia educativa de la enseñanza TP.

En la ocasión, las alumnas y alumnos hicieron una demostración de lo que aprenden en el día a día en las diferentes especialidades de esta modalidad.

Asimismo, respondieron a las consultas de los transeúntes sobre el proceso de enseñanza aprendizaje y el futuro de su campo laboral.



