Social 28-08-2025

Instituto Politécnico de Linares en Proceso Clave para su Recertificación Ambiental de Excelencia

En un hito significativo para la comunidad educativa, el Comité Ambiental del Instituto Politécnico de Linares llevó a cabo la tercera reunión, con el fin de avanzar en el proceso de recertificación ambiental, aspirando al prestigioso nivel de Excelencia, de esta forma el establecimiento lograría su tercera certificación en este nivel que tiene una duración de 4 años.

La sesión se realizó en la sala de audio del establecimiento, congregando a una representación plural y exhaustiva de la comunidad escolar. Participaron los principales actores del liceo, incluyendo a directivos, coordinadores de UTP, y delegados de docentes, asistentes de la educación, centro general de apoderados y centro general de estudiantes. Su presencia subrayó el compromiso transversal de la institución con la sostenibilidad.

El encuentro también contó con la asistencia de colaboradores externos, como la DIMAAO de la Municipalidad de Linares, DAEM, Rotary Linares del Maule, junta de vecinos Magisterio Norte y junta de vecinos Norponiente. Su participación demuestra la sólida red de alianzas que ha tejido el Instituto para fortalecer su gestión ambiental.

Al concluir la jornada, el departamento de medio ambiente del liceo extendió su profundo agradecimiento a todos los presentes, destacando que el apoyo y la dedicación de cada estamento y colaborador son el pilar fundamental sobre el cual se edifica este ambicioso proyecto de sostenibilidad ambiental, propiciando una formación académica integral para los estudiantes.

