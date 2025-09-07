domingo 07 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Social 07-09-2025
    Instituto Politécnico recordó al profesor Jaime Ramírez Sánchez
    La comunidad educativa del Instituto Politécnico se reunió en el Salón Audiovisual para rendir un homenaje al profesor Jaime Ramírez Sánchez, quien dedicó 43 años de servicio y vocación a la Especialidad de Telecomunicaciones.

    Esta ceremonia buscó recordar su obra y legado profesional, y agradecer de manera simbólica la huella imborrable que dejó en cada uno de sus estudiantes y colegas.

    El profesor Ramírez no solo enseñó contenidos técnicos, sino que también entregó valores, inspiración y acompañamiento, convirtiéndose en un pilar fundamental de la especialidad y del Instituto Politécnico.

    Su ejemplo de compromiso, esfuerzo y amor por la enseñanza seguirá vivo en las generaciones de jóvenes que formó, así como en la memoria de los profesores que compartieron con él su camino.

    En reconocimiento a su invaluable contribución, el taller de la Especialidad de Telecomunicaciones ahora lleva su nombre, como un tributo a su legado y dedicación. Este acto solemne fue también una oportunidad para fortalecer el sentido de pertenencia a esta especialidad, reafirmando que los valores y la historia que unen son parte esencial de la identidad.

    Con profundo respeto y gratitud, se resaltó la vida y obra de quien supo guiar, inspirar y dejar una huella eterna en este establecimiento de la modalidad técnico profesional.
    Freddy Mora | Imprimir | 58

