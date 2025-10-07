Hoy
Instructor de Retiro alcanza histórico podio mundial en Japón
La comuna de Retiro celebra un hecho histórico en el deporte. El instructor de karate Claudio Umanzor, representante de la Escuela de Karate Shinkyokukai Retiro, alcanzó el podio en la World Cup 2025, desarrollada en Tokio, Japón, considerada la cuna del karate.
Con una destacada participación, Umanzor obtuvo el 3° lugar en Katas Expertos y el 3° lugar en Kumite Expertos, representando a Chile como seleccionado nacional de Karate de Contacto KWU Senshi Chile.
Su presencia en este importante certamen internacional fue posible gracias al apoyo del Municipio de Retiro, el Gobierno Regional del Maule y el Consejo Regional, quienes han impulsado firmemente el desarrollo deportivo local.
La Municipalidad de Retiro felicitó a Claudio Umanzor por este resultado histórico que proyecta a la comuna en el escenario deportivo internacional, dejando en alto el nombre de Retiro y de Chile.
