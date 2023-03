Crónica 23-03-2023

Integra y Junji inauguran el año parvulario 2023

La sala cuna y jardín infantil “Rayito de Luna”, en la comuna de Pencahue, fue el lugar escogido por Fundación Integra y Junji para inaugurar el año parvulario 2023, instancia que contó con la presencia del seremi de Educación del Maule, Francisco Varela; la directora ejecutiva de Integra, Nataly Rojas; la directora regional de la fundación, Angélica Olguín, y el director regional de Junji, Adolfo Martínez, quienes aprovecharon la instancia para recalcar la importancia de la educación parvularia.

En esta instancia, las autoridades recorrieron el establecimiento dependiente de Fundación Integra, donde compartieron con el equipo educativo y familias, para participar junto a las y los párvulos de experiencias educativas. Tras la actividad hicieron el llamado a los padres y apoderados que tienen niñas y niños en etapa preescolar a enviar a sus hijos al jardín infantil, mientras que invitaron a quienes aún no cuentan con matrículas, concurrir a los recintos de la región y consultar por disponibilidad de cupos.

La directora ejecutiva de Fundación Integra, Nataly Rojas, manifestó que “estamos muy contentos de poder salir a los territorios, en particular en la región del Maule, de poder tener estos espacios de encuentros no solo con las niñas y niños, sino que también con los equipos educativos, las familias y la comunidad. Para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, la educación parvularia está en el centro y es por eso que nos ha encomendado salir a realizar este trabajo territorial, escuchar desde sus propias voces las necesidades, para así poder tomar las mejores decisiones”.

Por su parte, el seremi de Educación, Francisco Varela, indicó que “hemos desarrollado un trabajo mancomunado desde la subsecretaría de educación parvularia, Junji e Integra, en poder observar y compartir con las distintas comunidades educativas de párvulos. Además, estamos viendo como avanzamos en los espacios de transición”.

En la región del Maule, Integra tiene bajo su administración 111 jardines infantiles y sala cunas, entregando educación de calidad a más de 7.000 niñas y niños de entre 0 y 4 años de edad.