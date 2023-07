Crónica 23-07-2023

Integrante del COSOC del IPS Maule: “Valoro que se recoja la opinión de los Consejeros”

** Representando al gremio camionero, Alfonso Escribano, es uno de los consejeros que destacan el espacio de participación y escucha que encuentran al interior de esta agrupación.



Que sea para ellos una instancia de participación, en la que se sienten escuchados y acogidos en las inquietudes que portan de sus representados, es la mayor valoración que los consejeros del Consejo de la Sociedad Civil, COSOC, del IPS Maule, realizan de esta instancia que los reúne habitualmente en Talca.



Así lo destaca Alfonso Escribano de la Fuente, presidente de ASODUCAM Talca, gremio que, por primera vez, este año se integró al Consejo y en donde afirma que las reuniones y la última sesión en particular le pareció “bien, clara, participativa, encuentro bien que se informe y recoja la opinión de los consejeros y que la información esté respaldada con documentación, porque eso me sirve para comentarla a mis representados en el gremio camionero” señaló.



Como él, Lucila Carraco Zenteno, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Linares, valoró esta instancia “porque es información relevante para futuros y actuales pensionados, que me enseña porque hay mucho que uno desconoce y que sirve a la vez para informar a mis representados” comentó.



Con la misión de informar en Teno y en distintos sectores de la región, Gustavo González Monzón, Presidente del COSOC del IPS Maule y de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Teno y de la Federación Regional de Juntas de Vecinos, sostiene que esta instancia de participación es muy relevante “porque nos permite informarnos bien y oportunamente de todo lo que nos atañe directamente como tercera edad y como dirigentes, nos facilita el informar a otros, especialmente a personas mayores que viven en sectores apartados, que no salen de sus domicilios y a quienes, estamos constantemente visitando. Por eso, valoro mucho este esfuerzo del IPS ChileAtiende, por mantenernos constantemente actualizados de los temas y beneficios que son de nuestro interés” explicó.



Durante la última sesión de trabajo, el COSOC del IPS Maule, estuvieron presente diez dirigentes en representación de igual número de organizaciones de adultos mayores de las provincias de Talca, Linares y Curicó, quienes conocieron detalles del proyecto mixto de reforma a las pensiones que está siendo analizado en el parlamento y también de cómo ha ido avanzando el beneficio denominado “Bolsillo Electrónico”, sus requisitos y alcance, información que les fue entregada por Luis Martínez Villa, coordinador regional de Servicios al Cliente del IPS Maule.