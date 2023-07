Opinión 16-07-2023

Integridad empresarial: Listas Internacionales y cambios en la OFAC

Gabriela Herra, especialista en compliance y CEO de Snap Compliance



En un mundo cada vez más globalizado, no podemos ignorar la existencia de delitos económicos, financiamiento al terrorismo, narcotráfico, entre otros. Para hacer frente a estos desafíos, han surgido instituciones y organizaciones tanto a nivel nacional como internacional, encargadas de identificar y publicar listas de individuos, empresas y organizaciones sancionadas con el fin de preveer riesgos y delitos.

Entre las listas de sanciones más conocidas tenemos: OFAC (Office of Foreign Assets Control), ONU (United Nations), UE (European Union), World Bank, DEA, INTERPOL y FBI. Si bien hay varias más, estas son las más importantes y las que más toman en cuenta las Unidades de Análisis o Inteligencia Financiera en los distintos países.

Estas listas "restrictivas" deberían ser consultadas obligatoriamente por las personas y empresas como parte de buenas prácticas de due diligence o debida diligencia y política de “Conozca a su contraparte”, porque son útiles para prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.

Por otra parte, tenemos las listas de observancia o avisos, donde la más importante es la de las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) y PEPs Relacionados; estas son relevantes ya que según la jurisdicción donde estemos operando, la normativa solicita realizar las debidas diligencias reforzadas para un conocimiento de nuestro tercero a profundidad.

Por diversas razones, estas listas de verificación son fundamentales para las empresas, debido a que deben cumplir con diversas regulaciones y las Listas Internacionales les proporcionan una herramienta para identificar posibles riesgos y evitar involucrarse con entidades o individuos sancionados.

También ayudan a las empresas a evaluar el riesgo asociado con las relaciones comerciales y a tomar decisiones informadas sobre si deben establecer vínculos con determinados socios comerciales, clientes o proveedores.

Al evitar relaciones comerciales con entidades o individuos en Listas Internacionales, las empresas pueden proteger su reputación y evitar asociaciones que podrían afectar negativamente su imagen o su posición en el mercado, lo cual muchas veces puede resultar irreversible.

Asimismo, el incumplimiento de las regulaciones y sanciones internacionales puede dar lugar a multas significativas, pérdida de licencias comerciales o incluso acciones legales. Al consultar las Listas Internacionales, las empresas reducen el riesgo de incurrir en actividades ilegales y evitar posibles sanciones o penalizaciones, siendo recomendable que además verifiquen de las noticias sobre blanqueo de capitales, lavado de activos, sobornos, entre otros temas relacionados.

Por otra parte, la OFAC anunció que retirará su servidor de protocolo de transferencia de archivos FTP público el 10 de junio de 2024, por lo que esto representa un cambio para muchas organizaciones que lo utilizaban como fuente de información, debiendo migrar a las otras fuentes que ofrece la OFAC o bien contar con un proveedor que facilite el acceso de esta información.

En un mundo globalizado es un imperativo para las empresas consultar las Listas Internacionales para poder evaluar el riesgo asociado en las relaciones comerciales y proteger la reputación, además de garantizar la integridad y legalidad en las operaciones empresariales y así no solo cumplir con las leyes y regulaciones, sino que resguardarse y seguir creciendo.