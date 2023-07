Opinión 09-07-2023

Inteligencia artificial al servicio de la humanidad



José Cristián Cortés, CEO y cofundador de tet4D.



Este ha sido el año de la inteligencia artificial. Lo que está de moda y quieren usar. Y por eso su crecimiento ha sido exponencial. Basta ver el fenómeno Chat GPT, una plataforma de IA que hoy todos conocen. Un estudio de UBS demostró que este chatbot alcanzó los 100 millones de usuarios activos en tan sólo ocho semanas, transformándose en la aplicación de consumo con el crecimiento más rápido de toda la historia.



Pero este fenómeno ha despertado ciertas dudas. Expertos han catalogado a la inteligencia artificial como una “amenaza para la humanidad”. Hace unos meses, más de mil personas de la industria tecnológica, entre ellas Elon Musk, firmaron una carta para frenar su meteórico crecimiento.



Ante esta situación, nos preguntamos ¿cuál es la mejor manera de utilizar este nuevo recurso? ¿Debemos seguir desarrollándolo o no? Más allá de la respuesta, lo importante es nunca olvidar que debemos poner la inteligencia artificial al servicio de la humanidad, y hoy tenemos la capacidad para lograrlo.



Esto no se limita a nuestra vida cotidiana, sino también a nivel de procesos industriales. El desarrollo de la inteligencia artificial puede facilitarnos la vida, y esa es una oportunidad que no podemos perder. Ya existen sistemas de IA que permiten automatizar y eficientar procesos de logística de diversas industrias, lo que puede ahorrar horas de trabajo, gastos operacionales e incluso disminuir la contaminación gracias a la optimización del uso de combustibles en el transporte industrial.



El desarrollo de inteligencia artificial debe ser cuidadoso, pero cuando se trata de mejorar vidas y facilitar procesos, se debe aprovechar. El temor que ha crecido estos últimos meses debe ser mirado en perspectiva. Se trata de avances tecnológicos que están para servir a la humanidad y hacernos la vida más fácil. Para eso, no es necesario crear, por ejemplo, softwares de autoconciencia. Se debe avanzar con cuidado, pero no limitar los avances tecnológicos que vienen a hacer mejor y más eficiente al mundo.