Opinión 12-07-2023

Inteligencia artificial: la importancia de las mujeres en el desarrollo de la herramienta

Merly Blanco, Business Development Manager de Laboratoria



El potencial de la Inteligencia Artificial (IA) como instrumento y herramienta de aprendizaje y para la generación de oportunidades de todo tipo es enorme. No obstante, cabe hacer una pequeña reflexión sobre la preparación del capital humano frente a esta nueva tecnología y la equidad en el acceso a ella.



Si hablamos del mercado laboral, Revelio Labs trabajó en un análisis que arrojó datos que pueden ser preocupantes. En este estudio se asegura que la IA amenaza más a los puestos de trabajo ocupados actualmente por mujeres, considerando que, debido a la sesgada distribución de género en las ocupaciones, son quienes generalmente cumplen tareas más repetitivas, como asistentes administrativas o secretarias. Sin dudas, esta tecnología está cambiando el tipo de habilidades que se necesitan en el mercado laboral. A medida que estas tareas rutinarias son automatizadas, las habilidades humanas como la creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y las habilidades interpersonales se vuelven cada vez más fundamentales.



Por otro lado, no tenemos dudas que la IA está creando nuevas oportunidades de trabajo en tecnología. La creciente demanda de profesionales en inteligencia artificial, machine learning y campos relacionados, abre un nuevo horizonte para las personas que están pensando desarrollar habilidades tech. Incluso hay nuevos roles, como el de “ingeniero de prompts”, que no existía hace 6 meses, pero que hoy ya tiene a reclutadores en Estados Unidos dispuestos a pagar USD 200.000 anuales por ese tipo de perfil.



Desde esa perspectiva y con un espíritu crítico, deberíamos preguntarnos: ¿tenemos las herramientas para integrar de buena manera a la IA en nuestro día a día? ¿Quiénes podrán acceder con mayor facilidad a ella? Si no tomamos en consideración factores éticos y sociales, hoy podríamos estar presenciando el nacimiento de una nueva brecha en la equidad de oportunidades para millones de personas. Vemos con entusiasmo la facilidad para acceder gratuitamente a muchas de estas herramientas, pero es importante hacer reflexiones sobre eso. Desde cada esfera de acción, debemos hacer un esfuerzo por la democratización y divulgación de estas herramientas para intentar garantizar la mayor igualdad de oportunidades.



En Laboratoria, organización que trabaja para que más mujeres ingresen al mundo tech, estamos conscientes de la velocidad con la que cambia el sector, y por lo mismo, siempre tomamos medidas activas para garantizar que nuestras egresadas sean competitivas en este mercado exigente y en constante evolución. Es necesario que los perfiles del futuro sean capaces de aprender y reaprender nuevas habilidades tan pronto lo necesiten, y que puedan adaptarse de manera flexible a los cambios en las tecnologías. Esto es especialmente relevante en el contexto actual, donde la Inteligencia Artificial y otras tecnologías emergentes están acelerando el ritmo del cambio y el desarrollo de las habilidades blandas es crucial. Es deber de todos mantenernos actualizados para evitar la creación de nuevas brechas y avanzar hacia un futuro más equitativo y justo.