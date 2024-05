Opinión 10-05-2024

INTELIGENCIA ARTIFICIAL, NEUROCIENCIA, NEUROGENESIS.

Luis Flores Tabella



“Atrévete a utilizar la razón”

Según Inmanuel Kant. Filosofo...



Buscó por encima de todo enseñar al ser humano a pensar por sí mismo y a rechazar los dogmas de todo tipo que destruyen la razón y someter el libre pensamiento de ideas fijas .No por ello negaba la importancia del conocimiento previo ,lo consideraba imprescindible como punto de partida.

La IA en la actualidad describe varios sub campos para descubrir y enfrentarse al medio, buscando imitar a la inteligencia y en cuanto a su clasificación. Se divide en dos: inteligencia artificial débil, la cual es la única que existe en la actualidad y que se ocupa de realizar tareas especificas y la inteligencia artificial general, que sería una IA que excediese de las capacidades humanas...

Lo primero que debiéramos valorar; Es reconocer el poder y la capacidad de la neuroplasticidad del cerebro, que desde el origen el hombre busca solucionar, superar sus debilidades, intenciones, compartirlo, discutirlos y buscar ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES con los más cercanos y afines.

Segundo; La importancia de la comunicación, Ya sea verbal escrita, que gracias a los grandes avances científicos y tecnológicos, han sido el enlace perfecto para compartir toda información, con miles de mentes que simultáneamente están trabajando en diferentes aéreas o sub áreas para presentarlos y mejorarlos; Sorprendiéndonos siempre gracias a SU brillante neuroplasticidad el cerebro; ES SU MEJOR ALIADO en la inagotable e incesante búsqueda del ser humano.

Y sobre todo valorar a la neurociencia en intentar encontrar y buscar el gran misterio de la inteligencia, pero reconoce y establece frecuencias que se emiten al cerebro Y en cada área del mismo, Con miles de neuronas que nacen mueren y se reproducen permanentemente a lo largo de toda una vida. Logrando establecer múltiples conexiones neuronales, entregándonos Información, mejoras, soluciones y alternativas para una mejor calidad de vida.

ESTABLECER QUE EL MISTERIO DE LA INTELIGENCIA, NO TENDRA NUNCA LIMITES Y ES INSOSPECHADA SU EVOLUCION; LA TECNOLOGIA Y LA CIENCIAS DEBERAN CONTAR DESDE HOY O DESDE AYER, CON MARCOS REGULATORIOS Y CON LIMITES CLAROS UNIVERSALES; CONOCIDOS POR TODOS, YA QUE ESTAMOS LLEGANDO A CIERTOS LIMITES.