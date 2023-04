Opinión 14-04-2023

Inteligencia Artificial ¿Sirve para aprender idiomas?



Sergio Canal

Gerente General de EF Education First Chile





No hay duda que la aparición de las IA, como ChatGPT y otras similares, han hecho más simples y eficientes diversos ámbitos de nuestras vidas, sea dentro de hogares o en los lugares de trabajo.



Es precisamente en este último donde yace una amenaza. Esta misma herramienta que supuestamente facilita el trabajo, puede transformarse derechamente en el reemplazo de muchos puestos laborales. Según un reciente estudio, los cargos más expuestos son vendedores telefónicos e incluso profesores de distintos tipos.



En este último caso, y específicamente si se trata de aprender idiomas, la tecnología puede ayudar, pero no se debiera depender totalmente de ella, ya que el aprendizaje de otra lengua ocurre con interacciones y sociabilizando entre personas.



Está demostrado que cuando se estudia un idioma conversando con otras personas, conociendo los destinos y viviendo la experiencia, el aprendizaje es mucho más efectivo. En el caso del inglés, por ejemplo, las aplicaciones son convenientes, pero solo para reforzar una base inicial de idioma adquirido de forma empírica, relacionándose con nativos y no para aprender desde cero.



No hay tecnología que reemplace, ni hoy ni nunca, un viaje al extranjero para aprender un nuevo idioma, ni mucho menos la interacción entre el estudiante y el profesor.