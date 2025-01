Crónica 05-01-2025

¿Intervención del Banco Central?: Expertos la ven lejana y llaman a "acostumbrarse" al dólar sobre $1.000

El dólar está imparable Chile y cerró la semana batiendo una serie de marcas. El billete verde superó la barrera de los $1.000, alcanzó un nivel no visto desde julio de 2022 y registró su segundo mayor precio de la historia. Solo el viernes, la divisa estadounidense se disparó $13,2 y concluyó sus operaciones más liquidas en $1.017,6. Todo, en medio de un contexto de debilidad en el precio del cobre, con China entregando malos resultados económicos y un fortalecimiento global del dólar, con expectativas de que la economía estadounidense siga superando a sus pares mundiales este año y que las tasas de interés en ese país se mantengan relativamente altas.También influye, y con fuerza, la incertidumbre en torno a lo que será el gobierno de Donald Trump y el nervisiosismo respecto a las medidas proteccionistas que supuestamente tomará una vez que comience a ejercer el poder. Así, ante la fuerte escalada de la moneda estadonidense en el país surge una duda común durante las alzas fuertes en los últimos años: ¿Intervendrá el Banco Central? La última vez que el instituto emisor intervino fue justamente en julio de 2022, cuando -al igual que estos días- la divisa estadounidense superaba la barrera de los $1.000. En aquella oportunidad, el organismo que preside Rosanna Costa decidió realizó una liquidación de divisas de US$25 mil millones. Por eso, con un escenario similar en cuanto al nivel que alcanzó el dólar, los expertos expusieron sobre la posibilidad de que eso vuelva ocurrir. ¿Habrá intervención del Banco Central? Luis Felipe Alarcón, economista jefe de EuroAmerica, considera improbable que el Banco Central actúe de inmediato. "Muy poco probable que veamos una intervención del Banco Central por varias razones: primero que nada, el nivel actual de las reservas internacionales del banco es claramente subóptimo, por lo que solo le quedaría como herramienta a mano el uso de derivados u otros instrumentos equivalentes (bonos indexados a tipo de cambio por ejemplo) pagaderos en pesos, algo que por lo general no utiliza sin usar paralelamente la venta de dólares spot", señaló. Alarcón también destacó que el tipo de cambio real no se encuentra en máximos históricos y que la depreciación del peso se alinea con lo que ocurre en otras economías emergentes. "El fenómeno actual que afecta al peso no es una desviación que nos afecte únicamente a nosotros, sino que es un fenómeno global explicado fundamentalmente por variables externas (Fed, Trump, China, etc.)". Asimismo, Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, comparte la visión de que una intervención sería poco probable. "No veo interviniendo al Banco Central. Si bien se reconoce un desalineamiento del tipo de cambio, responde especialmente a factores externos. Está presionado al alza el dólar global, debido a cifras de actividad positivas en EEUU y las dudas que genera Trump. Dado ello, una intervención no tiene fundamento y sería a la larga más bien estéril", afirmó. Por su parte, Juan Ortiz, economista senior del OCEC-UDP, sostuvo que las condiciones actuales limitan las posibilidades de intervención inmediata, aunque no descarta acciones futuras. "Este ajuste al alza responde a factores estructurales. Lo cual limitaría la posibilidad de una intervención por ahora. En todo caso, si persiste un alza nominal en los próximos días significativa, es decir, una aceleración que lleva a que el peso chileno se deprecie a tasas

sobre la mayor parte de monedas emergentes en medio de un mayor volatilidad, es factible que el Banco Central lleve a cabo por lo menos una intervención verbal", añadió. ¿El dólar sobre los $1.000 llegó para quedarse? Sobre el mercado debe acostumbrarse a un dólar por encima de los $1.000 en Chile, Alarcón afirmó que "por ahora sí. Creo que de aquí a que entre la nueva administración de EE.UU., dada la incertidumbre que genera por la eventual aplicación de políticas proteccionistas, que fortalecen al dólar a nivel global, va a continuar la presión sobre monedas no dólar, peso incluido por supuesto". Además, enfatizó en que las expectativas sobre China también juegan un rol importante. "Se espera una respuesta fiscal contundente por parte de China, lo que hasta ahora solo ha decepcionado a los mercados", acotó