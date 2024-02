Editorial 22-02-2024

Inversiones compatibles para preservar el medioambiente

Por estos días ha vuelto a la palestra el tema de la posible instalación de un relleno sanitario en la comuna de Yerbas buenas.

El tema no es sólo la afectación que tendría la comuna histórica, sino que también los efectos colaterales que traería aparejado a las ciudades cercanas como son Villa Alegre y Linares.

Los vecinos de la primera de las ciudades han estado participando activamente de las jornadas informativas ya sea en la Escuela de Gúmera como en Villa Alegre o el Centro Criollo de la zona.

De más está decir que existe por decir lo menos, molestia en torno a esta situación y un mínimo de duda en el sentido de si lo que se informa es realmente lo que podría ocurrir o hay antecedentes que no han sido compartidos con las interesadas o interesados.

Demás está señalar, que el medioambiente y la preservación del Patrimonio Cultural estarían en riesgo, puesto que pese a los mayores esfuerzos que se pueda hacer, siempre habrá un grado de afectación que no puede controlarse.

Se hace necesario entonces, conocer el máximo de antecedentes para poder actuar con la cautela, prudencia y sensatez posible en la toma de decisiones por materias de esta naturaleza.