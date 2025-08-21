Opinión 21-08-2025

Invertir en Chile: estabilidad, oportunidades y visión estratégica



Claudia Valdés Muñoz, gerente general de BBSC



Chile se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos para la inversión de América Latina. Su economía abierta, el respeto por el Estado de Derecho y una institucionalidad sólida han permitido que inversionistas nacionales y extranjeros encuentren un entorno propicio para el desarrollo de negocios sostenibles y rentables.

Con tratados de libre comercio que abarcan más de 60 economías —incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea y China—nuestro país ofrece acceso preferencial a mercados que representan cerca del 90% del PIB mundial.

A lo anterior, se suma un sistema financiero moderno, una inflación moderada y el firme compromiso con la transición energética y la innovación tecnológica. Todos estos ingredientes posicionan a Chile como un país confiable y dinámico.

No obstante, invertir aquí también implica desafíos que van desde la tramitación burocrática que puede ralentizar los proyectos, hasta un sistema tributario complejo y en constante evolución.

Asimismo, la incertidumbre política y la necesidad de adaptarse a nuevas exigencias regulatorias hacen que la asesoría experta no sea un lujo, sino una necesidad estratégica.

Como especialistas, en BBSC®, entendemos que cada inversión es única. Por eso, cada empresario requiere un acompañamiento integral que combina tres variables indispensables: precisión contable, planificación tributaria eficiente y respaldo legal sólido.

En este contexto, el equipo de profesionales contables y tributarios no sólo debe comprometerse con la entrega de soluciones personalizadas que protejan el patrimonio de sus clientes; también debe procurar la eficiencia de sus operaciones y asegurar fielmente el cumplimiento normativo.

Invertir en Chile es apostar por un país que valora la transparencia, la innovación y el crecimiento. En tanto, apoyarse en especialistas es tomar la garantía de que no hay pasos en falso, sino un camino guiado por la experiencia, la confianza y el trabajo de excelencia.

