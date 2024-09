Nacional 11-09-2024

Investigadores chilenos detectan el primer caso a nivel mundial de la variante Ómicron en perros

Un equipo de científicos chilenos detectó por primera vez a nivel mundial la variante Ómicron del SARS-CoV-2 en perros. El estudio, realizado por un grupo de expertos liderado por el profesor Víctor Neira de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, junto a la doctorante Belén Agüero, marca un hito importante en la comprensión de la transmisión del virus entre humanos y sus animales de compañía. Esta investigación, publicada a comienzos de este año en la revista Veterinary Quarterly, y desarrollada en medio de la pandemia de covid-19, no solo revela la capacidad del virus para saltar entre especies, sino que también destaca el bajo riesgo de transmisión que las mascotas representan para los humanos, lo que subraya la importancia de la vacunación.

El equipo de investigación comenzó su estudio en 2020, con el objetivo de investigar el posible rol de las mascotas en la propagación del virus. Según el profesor Neira, uno de los aspectos más sorprendentes del estudio fue la detección de la variante Ómicron en perros. "Este hallazgo demuestra que el virus no solo puede saltar de humanos a animales, sino que las nuevas variantes, como la Ómicron, también pueden infectar a las mascotas", explicó. Este descubrimiento refuerza la importancia de la vigilancia continua de los animales domésticos, especialmente en contextos de salud global como el de una pandemia. El estudio analizó muestras de 65 mascotas de hogares con personas contagiadas por covid-19 entre marzo de 2021 y marzo de 2023.