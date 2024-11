Social 05-11-2024

Investigadores prueban innovadora tecnología kinésica en centros comunitarios de Talca





• La implementación de esta tecnología permitirá en el mediano plazo que los usuarios puedan seguir sus terapias sin la necesidad de desplazarse grandes distancias.



Académicos de la Universidad de Talca visitaron centros comunitarios y de adultos mayores de la capital maulina para testear la innovadora aplicación "My Virtual Therapist" que combina realidad virtual y dispositivos sensorizados, con el fin de mejorar la rehabilitación de personas con problemas neurológicos, enfocándose en quienes requieren de terapias físicas y motoras en un entorno cercano y accesible.

El sistema incluye una camiseta deportiva sensorizada que capta información sobre la postura y los movimientos del paciente, junto con un marco de lentes inteligente que monitorea el esfuerzo visual. Toda esta información es procesada en tiempo real por el software de la aplicación, lo que permite a los profesionales ajustar las terapias según las necesidades individuales de cada persona.

Valeska Gatica, directora del proyecto y académica del Departamento de Ciencias del Movimiento Humano de la casa de estudios, subrayó la importancia de llevar estas soluciones tecnológicas a las comunidades. “Esta implementación en los centros comunitarios facilita que los adultos mayores reciban tratamiento especializado en su propio entorno, lo que no solo mejora los resultados físicos, sino que también les brinda comodidad y seguridad emocional”, explicó.

Esta tecnología interdisciplinaria es parte del Proyecto FIC (BIP:40.047.283-0), financiado por Gobierno Regional del Maule.



TESTIMONIOS

Uno de los beneficiarios del Centro de Adulto Mayor de Maule expresó su satisfacción con la herramienta. "A medida que uno avanza en edad necesita más actividad, sobre todo para la memoria y el movimiento. Ya no salimos tanto de casa, y programas como estos nos ayudan a mantenernos activos. Es importante que se preocupen del adulto mayor, porque hasta hace poco estábamos muy abandonados. Todo lo que están haciendo ahora está súper bien", valoró.

La app también incluye la terapia VERR® (Virtual Enhanced Reality Rehabilitation), que combina ejercicios físicos con videojuegos interactivos, motivando a los pacientes a participar activamente en su rehabilitación. Las pruebas iniciales han demostrado ser un éxito, con usuarios que ya reportan mejoras en su movilidad y mayor satisfacción con su calidad de vida.

Al respecto, Natalia Ibarra, académica e investigadora del citado departamento comentó que, "nuestro objetivo es validar la polera sensorizada y los videojuegos terapéuticos, asegurando que los usuarios finales prueben la tecnología para facilitar su adopción. Esto permitirá que, al salir al mercado, sea aceptada de manera efectiva".

La colaboración entre la Universidad de Talca y los centros comunitarios logrará que My Virtual Physioterapist sea una herramienta transformadora, mejorando el acceso a terapias de calidad y ofreciendo una solución eficiente para el bienestar de los adultos mayores.