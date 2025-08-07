Policial 07-08-2025

Investigan homicidio en Sector Nuevo Amanecer de Linares



Como homicidio investigan la PDI de Linares y Fiscalía Local, el hallazgo la madrugada de ayer de un hombre fallecido, en el sector Nuevo Amanecer de esta ciudad.

El hecho quedó al descubierto alrededor de las 5 am, cuando se alertó a Carabineros que una persona de sexo masculino, joven, se encontraba en plena vía pública de calle Mario Carreño, entre Eucalipto y Ernesto Merino.

Con el paso de los minutos y primeros peritajes en el lugar, se estableció que presentaba lesiones con arma de fuego, por lo que el Ministerio Público estableció iniciar la indagatoria por presunto homicidio.

De esta manera, detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de Linares, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional de Talca, concurrieron a realizar el proceso investigativo ante el hallazgo de esta persona fallecida.

Posteriormente, se sumó el Equipo ECOH de la Fiscalía Maule, que se constituyó en el sector Nuevo Amanecer para reforzar la labor de las otras unidades para esclarecer las circunstancias y eventual autoría del crimen.

Este caso se suma al de hacer algunas semanas atrás, cuando también fue encontrado un hombre en plena vía pública, en el Cruce Matadero, acceso al sector Nuevo Amanecer de Linares, una causa que aún es investigada por la Fiscalía, PDI de Linares y la unidad ECOH del Ministerio Público en la Región del Maule.

