sábado 16 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Nacional 16-08-2025
    Invitan a profesores a participar en estudio para crear el primer Índice Nacional de Bienestar Docente
    Publicidad 12
    Un proyecto de varias organizaciones lanzó una convocatoria para que profesores de todo el país participen en un estudio que buscará crear el primer Índice Nacional de Bienestar Docente, para "comprender en profundidad la experiencia emocional, psicológica y laboral de quienes ejercen la docencia en Chile".
    La alianza entre las universidades Del Desarrollo, San Sebastián, el Centro de Investigación CILED, la organización Elige Educar y la Fundación Santillana espera construir un instrumento que dé real cuenta de los niveles de estrés, ansiedad y síntomas depresivos del profesorado.


    Freddy Mora | Imprimir | 85

    Otras noticias

    Por primera vez académico chileno recibe histórico premio internacional por sus aportes a la electrónica de potencia
    Por primera vez académico chileno recibe histórico premio internacional…
    Gobierno reconoció que existen "problemas" para controlar a reos tras fuga en Valparaíso
    Gobierno reconoció que existen "problemas" para controlar a…
    Nuevos casos de liberación de reos por error: Remueven a director de Gendarmería en Atacama
    Nuevos casos de liberación de reos por error: Remueven a director de Gendarmería…
    Ocho teletones o tres veces el presupuesto de Contraloría: La magnitud de las pérdidas de Codelco por El Teniente
    Ocho teletones o tres veces el presupuesto de Contraloría: La magnitud…
    Fin de semana largo: más de 420 mil autos la Región Metropolitana
    Fin de semana largo: más de 420 mil autos la Región Metropolitana
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para