Hoy
sábado 16 de agosto del 2025
Nacional 16-08-2025
Invitan a profesores a participar en estudio para crear el primer Índice Nacional de Bienestar Docente
Un proyecto de varias organizaciones lanzó una convocatoria para que profesores de todo el país participen en un estudio que buscará crear el primer Índice Nacional de Bienestar Docente, para "comprender en profundidad la experiencia emocional, psicológica y laboral de quienes ejercen la docencia en Chile".
La alianza entre las universidades Del Desarrollo, San Sebastián, el Centro de Investigación CILED, la organización Elige Educar y la Fundación Santillana espera construir un instrumento que dé real cuenta de los niveles de estrés, ansiedad y síntomas depresivos del profesorado.
Freddy Mora
