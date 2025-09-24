Política 24-09-2025

Invitan a profesores de todo el país a participar en la construcción del primer Índice Nacional de Bienestar Docente



Estudios recientes han mostrado que en Chile los docentes presentan niveles elevados de estrés, ansiedad y síntomas depresivos, agravados tras la pandemia. La sobrecarga laboral, el escaso reconocimiento social y la falta de apoyo institucional han impactado no sólo en la salud de los profesionales, sino también en la calidad del aprendizaje.

En este contexto, marcado por altos niveles de agotamiento emocional, desafíos estructurales y transformaciones constantes en el sistema educativo, el bienestar del profesorado se ha vuelto una preocupación urgente. Ante este escenario, la Universidad del Desarrollo, la Universidad San Sebastián, el Centro de Investigación CILED, la organización Elige Educar y Fundación Santillana; lanzaron una invitación abierta a las y los docentes del país para participar en la construcción del Índice Nacional de Bienestar Docente, una iniciativa colaborativa que busca generar datos clave para transformar las condiciones en que se enseña en Chile.

Este estudio -pionero y de alcance nacional- busca comprender en profundidad la experiencia emocional, psicológica y laboral de quienes ejercen la docencia en Chile; entregando evidencia que contribuya al diseño de políticas públicas más humanas y sostenibles.

El llamado es abierto a todos los docentes en ejercicio en el país. Además, las instituciones organizadoras señalaron que el Índice Nacional de Bienestar Docente, también aspira a convertirse en una plataforma de colaboración con centros de formación, comunidades escolares, investigadores y responsables de políticas públicas.

Para quienes deseen participar, la encuesta ya está disponible en este link, y sus resultados permitirán orientar programas de apoyo docente, rediseñar procesos formativos y contribuir al reconocimiento de la docencia como una profesión compleja, vital y profundamente humana.

