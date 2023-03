Social 11-03-2023

IPS alerta a sus usuarios: “Nunca Pediremos Claves Bancarias”

** A la fecha, el Instituto de Previsión Social, IPS, ha presentado más de 50 denuncias para que se investiguen y sanciones estos hechos ilícitos. Así lo hicieron notar la Seremi del Trabajo y Previsión Social junto al Director Regional del IPS Maule.



Prevenir y dar una voz de alerta a los pensionados y pensionadas del IPS Maule, respecto de acciones maliciosas que intentan vulnerar su seguridad y cometer fraude, fue el objetivo de la Seremi del Trabajo y Previsión Social Maribel Torrealba Retamal y del Director Regional del IPS Maule, Waldo Quevedo Araya, para referirse a este tipo de situaciones, visualizadas en la región y el país.



“Queremos alertar a la comunidad usuaria del IPS Maule, respecto de que la institución jamás les solicitará claves bancarias, al contrario, será ella la que llegado el momento, les proporcionará información de interés” comentó la Seremi.



Lo anterior, a raíz del conocimiento que la institución ha tomado de acciones orientadas a cometer ilícitos, como los ocurridos en enero pasado, cuando Omar fue contactado por teléfono por un desconocido que dijo ser un funcionario público que llamaba para informarle que tenía bonos pendientes de cobro y que necesitaba los datos de su cuenta bancaria para activar su pago en forma inmediata.



Algo similar le pasó a María Inés, a quien en febrero le llegó un mensaje de texto indicándole que desde el Gobierno podían depositarle el Aporte Familiar Permanente (más conocido como ex Bono Marzo) al instante, a cambio de ingresar sus datos personales en un vínculo. Ambos usuarios sospecharon y prefirieron ir a una sucursal ChileAtiende del Instituto de Previsión Social (IPS) para confirmar si era cierto o no.



Se trataba de intentos de fraude y, afortunadamente, María Inés y Omar evitaron ser víctimas de estafa y perder su dinero. Como IPS, se denunciaron ambos casos, pasando a formar parte de las más de 50 denuncias que, a la fecha, se han presentado ante el Ministerio Público.



“Como institución pública es nuestro deber denunciar ilícitos o irregularidades, es por lo que a través de nuestra División Jurídica -desde el nivel central- se ha instruido a presentar las acciones correspondientes, con lo que se busca investigar y, eventualmente, sancionar estos hechos indebidos”, dijo el Director Regional del IPS Maule, Waldo Quevedo Araya.



Cabe recordar que si bien las y los funcionarios del IPS pueden informar sobre algún beneficio disponible aún no cobrado -como ocurre con el Aporte Familiar Permanente y la campaña “¡No pierdas tu bono!” que se realizan en el año-, jamás solicitan datos reservados o contraseñas personales como claves bancarias, coordenadas, números de digipass, ClaveÚnica o cualquier otro tipo de acceso.