Social 28-07-2023

IPS hace un llamado a Mujeres de 65 o más años: Si no Tienes el Beneficio, Consulta por la PGU



** Durante el año, el Instituto de Previsión Social ha realizado campañas para que distintos grupos de personas soliciten la Pensión Garantizada Universal. Esta vez, se dirige a las mujeres para que realicen las consultas y si procede, soliciten el beneficio en ChileAtiende.



¿Sabía usted que el 59% de personas que reciben la Pensión Garantizada Universal, PGU corresponden a mujeres?.



En la actualidad, de las más de 2 millones de personas que reciben la PGU o un beneficio solidario equivalente, más de 1 millón 226 mil corresponden a mujeres, lo que representa aproximadamente el 59 % del total de personas beneficiarias.



Así como ellas, hay otras mujeres que han trabajado de manera no remunerada, al dedicarse, por ejemplo, al cuidado de sus hijos y familiares. Ellas también pueden solicitar la PGU, en caso de tener 65 años o más y cumplir los demás requisitos legales, como acreditar residencia en Chile por 20 años y no integrar un grupo familiar perteneciente al 10 % más rico de la población total del país, entre otros.



“En la Región del Maule, son más de 142 mil 400 las personas que actualmente reciben el pago de la PGU o un beneficio solidario equivalente; de ellas, 79 mil 764 corresponden a mujeres. De ahí, que nuestro foco en esta oportunidad esté puesto en aquellas mujeres que por diversas razones no han podido trabajar de forma remunerada de manera constante, por estar al cuidado de sus hijos o seres queridos que requerían apoyo, pues ellas también pueden solicitar la PGU si cumplen con todos los requisitos”, señaló el director regional del IPS Maule, Waldo Quevedo Araya.



Agregó, que el IPS ha mantenido durante el año, campañas de información a diversos grupos de personas que pueden solicitar la Pensión Garantizada Universal, y en esta etapa se enfatiza el llamado a las mujeres.



Lo anterior porque resaltó: “Este beneficio puede ser de gran ayuda, especialmente en los casos de personas sin ingresos. Sin embargo, cabe recordar que a la PGU se puede acceder, aunque se reciba o no una pensión del sistema de AFP o de las ex cajas de previsión, si se cumplen todas las demás condiciones legales a partir de los 65 años”.



Respecto a la forma de solicitar el beneficio, el director regional comentó que todos los días del año, incluidos fines de semana y feriados, se puede consultar y realizar el trámite en el sitio www.chileatiende.cl, con clave única. En días hábiles, además se puede utilizar el sistema de viodeoatención en www.chileatiende.cl o www.ips.gob.cl. Tambien, se puede acudir presencialmente a cualquiera de las 194 sucursales ChileAtiende que el IPS tiene habilitadas en todo el país, al municipio de su comuna o a la AFP o Compañía de Seguros en la que se encuentre asociada la persona.