Social 29-08-2023

IPS recuerda la necesidad de contar con el Registro Social de Hogares antes de solicitar la PGU



** Es importante considerar que desde ese instrumento se obtiene parte de la información que permite evaluar si se cumple o no los requisitos para la PGU.



El instituto de Previsión Social, IPS, está invitando a la comunidad a mantener actualizado o abrir en caso de no tenerlo, su Registro Social de Hogares. Lo anterior por la importancia que este instrumento tiene para postular a la Pensión Garantizada Universal PGU.



Así lo resaltaron la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Maribel Torrealba Retamal y el Director Regional del IPS Maule, Waldo Quevedo Araya, quienes indicaron que para acceder a una PGU, se debe en forma previa evaluar una serie de requisitos. “Una parte de los datos que permite hacer esa evaluación se obtiene desde el Registro Social de Hogares, razón por la que es muy importante que las personas lo mantengan actualizado y si no tienen que lo abran. Nuestra recomendación de hoy, va en ese sentido, porque el Registro Social de Hogares, constituye un primer y muy importante paso para acceder al beneficio de la PGU” comentó la Seremi.



Por su parte, el Director Regional del IPS Maule, recordó que para solicitar la actualización o el ingreso al Registro Social de Hogares, las personas disponen de dos alternativas: “Lo pueden hacer en forma presencial acercándose al municipio o también, a la sucursal ChileAtiende más cercana a su domicilio. Además, el trámite se puede cursar por la web www.chileatiende.cl o www.registrosocial.gob.cl, para lo que se necesita la clave única, ingresar al portal dirigiéndose al apartado “solicitud de ingreso al Registro Social de Hogares” y seguir los pasos que allí se le indicarán” señaló.



Las autoridades agregaron que en forma posterior y una vez que se cuente con el Registro Social de Hogares, las personas de 65 años o más, podrán solicitar la Pensión Garantizada Universal, PGU y verificar si cumplen todos los requisitos.



De igual modo, señalaron que es importante considerar que desde el Registro Social de Hogares sólo se obtienen algunos datos para evaluar el acceso a la PGU, dado que el requisito específico de “no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población total del país”, se mide con otro instrumento de focalización.