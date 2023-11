Crónica 01-11-2023

Ipsos Chile: 41% está menos confiado en que se tendrá una nueva constitución comparado con lo que pensaba en el primer proceso

- Sin embargo, 63% continúa opinando que el país necesita una nueva Constitución. Pero, la opción “en contra” es mayoritaria con 40% y está más decidida en mantener su voto que quienes aprobarían la propuesta.

El 17 de diciembre se realizará el plebiscito, de carácter obligatorio, para determinar si la ciudadanía está de acuerdo con la propuesta de una nueva Carta Fundamental redactada por el Consejo Constitucional. Las personas que respondieron la encuesta indicaron en un 40% que votarían en contra, 26% a favor y 26% indicó que aún no ha decidido su voto.

Respecto del nivel de decisión del voto, quienes se inclinan por la opción “en contra” están más decididos en su voto (74%), mientras que en la opción “a favor", el porcentaje baja a 63%.

Al examinar el voto a favor, se observó que esta decisión es más fuerte entre hombres (31%), personas de niveles socioeconómicos altos (30%) y entre se identifican con la derecha (45%).

Las principales razones por las que las personas votarían “a favor” corresponden a que el país necesita una nueva Constitución creada en democracia (25%), el contenido de la propuesta les representa (18%), el país necesita estabilidad política para crecer (17%) y que la propuesta incluye artículos que son importantes a nivel personal (16%).

Al consultar al voto “a favor” por posibles situaciones podrían cambiar su decisión al voto en contra, 32% indicó que cambiaría su posición si detecta que la propuesta tendrá consecuencias políticas, sociales o económicas negativas para el país; 20% cambiaría el voto si identifica un artículo que le perjudica directamente y 9% si observa que la propuesta aumenta la polarización del país.

En el caso del voto “en contra”, su distribución es homogénea por sexo, edad, territorio o nivel socioeconómico. Pero, es más fuerte entre personas de izquierda (60%).

Los principales motivos para votar “en contra” corresponden a que el texto elimina o pone en peligro derecho y/o garantías que ya existen en el país (27%), a la falta de confianza en que el Consejo Constitucional haya redactado una buena propuesta (23%) y el desacuerdo con artículos específicos que son importantes para las personas consultadas (13%).

¿Qué cambiaría el voto en contra en uno a favor? Según el estudio, 36% cambiaría su voto a uno a favor si logran acuerdos entre diversos sectores políticos del país para cambiar el texto propuesto, 15% si hay un acuerdo para que posteriormente a la aprobación se reformen los aspectos que hoy no se comparten y 13% si se identifican beneficios directos a nivel personal (13%).

Respecto del voto indeciso que alcanza a 26%, éste se observa con mayor frecuencia entre las mujeres (32%), entre personas mayores de 50 años (34%) y entre quienes no se identifican con ninguna posición política (35%)

“Aunque la distancia entre las dos opciones es amplia, todavía una de cada cuatro personas no decide su voto. Pero, entre quienes ya decidieron se observa una importante convicción que hace poco probable un cambio de opinión. Esto es especialmente observable en el voto en contra, donde las condiciones solicitadas para votar apruebo están relacionadas con una reescritura del texto propuesto antes del plebiscito o un acuerdo previo ahora para su revisión y cambio posteriormente a su aprobación”, comenta Alejandra Ojeda, Gerenta de Estudios Públicos de Ipsos Chile.