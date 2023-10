Crónica 17-10-2023

ISL advierte riesgos a los que se ven expuestas las manipuladoras de alimentos



En el marco del mes del Trabajo Decente y concordante con la celebración del Día de las Manipuladoras y Manipuladores de Alimentos, el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) pone en la palestra los factores de riesgos psicosociales a los que se ven expuestos los y las trabajadoras de este rubro, predominantemente feminizado, de gran responsabilidad en especial con la comunidad escolar vulnerable.

Esta importante labor a cargo de garantizar la seguridad e higiene de los alimentos que se consumen, se desarrolla acorde a las políticas de alimentación escolar en Chile, las cuales han transitado desde la necesidad por frenar y disminuir la desnutrición durante gran parte del siglo pasado, hasta las prioridades actuales que dicen relación con la deserción escolar y el combate contra la obesidad infantil. Aunque no se trata de un trabajo que sólo cubra el área educación.

El ISL, como administrador público del Seguro Social contra Accidentes Laborales y Enfermedades Profesionales, identificó algunos de los riesgos psicosociales a los que se exponen las y los trabajadores de este rubro en su labor diaria como, por ejemplo, la presión y el ritmo de trabajo. Entre los factores de riesgos ergonómicos se cuentan los sobreesfuerzos que pueden producir lumbagos, posturas inadecuadas que afectan las extremidades superiores, trabajo repetitivo, y otras enfermedades por la exposición al exceso de ruido en maquinaria, dermatitis y alergias a químicos.

En cuanto a accidentes del trabajo, los profesionales del ISL afirman que son frecuentes en el rubro las quemaduras, cortes, caídas, además de situaciones de riesgo por contacto con instalaciones, máquinas o herramientas eléctricas.

Para prevenir, el ISL entrega variadas recomendaciones, según se trate de riesgos de caídas, intoxicaciones, atrapamiento, cortes, contactos con electricidad, quemaduras, ruidos, incendio a sobre esfuerzos.

Algunas recomendaciones son:

Riesgo de caídas de igual y distinto nivel

Limpiar suciedades u obstáculos con los que pueda tropezar, caer o resbalar.

Retirar los deshechos de las zonas de manipulación y trabajo.

Utilizar superficies de materiales impermeables, no absorbentes, lavables, antideslizantes y atóxicos. Evitar superficies irregulares o con aberturas.

Mantener los desagües en buen estado, limpios y ordenados.

Usar calzado adherente y mantener iluminación adecuada.

Riesgos por intoxicación por plaguicidas

Manejo, uso y almacenamiento adecuado de los desinfectantes que se usen.

Evitar la dilución de productos, siempre es mejor adquirir el desinfectante con la concentración a utilizar.

Usar el equipo de protección personal necesario como guantes, lentes de seguridad y respiradores.

No mezclar químicos desinfectantes y mantener los envases cerrados.

Lavado de manos con agua después de usar un producto químico de limpieza.

Se prohíbe la mantención de plaguicidas u otras sustancias tóxicas en las zonas de producción, elaboración, envase y almacenamiento de alimentos.

Riesgo de atrapamiento

Usar la máquina, herramienta o elemento pertinente para cada operación.

Usar ropa de trabajo ceñida al cuerpo, cabello largo tomado y retirar todo tipo de adornos (anillos, pulseras, etc.).

Riesgo de cortes o quemaduras

No operar máquinas que estén defectuosas ni tampoco aquellas para las cuales no está capacitado.

No manipular los utensilios calientes con las manos.

Riesgo de sobre esfuerzo

Evitar posturas de trabajo incorrectas en la ejecución de las tareas.

Respetar cargas máximas según sexo y edad (máximo 25 kilos).

Se prohíbe manipulación manual de carga y descarga para mujeres embarazadas. Los menores de 18 años y mujeres, no pueden llevar, transportar, cargar, arrastrar o empujar de manera manual, sin ayuda mecánica, cargas mayores a 20 kilos.