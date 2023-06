Social 22-06-2023

ISL previene accidentes ante feriados



Un feriado puede significar para muchos descanso y desconexión del trabajo, pero también puede causar más de un dolor de cabeza. Durante las fechas festivas o de vacaciones, es común que se produzcan mayores desplazamientos de personas hacia destinos turísticos o de recreación, lo que genera un aumento importante en el tráfico, especialmente en las rutas principales, en vías de acceso a lugares turísticos, además de entradas y salidas de ciudades; y que afecta en gran medida a quienes trabajan en el rubro del transporte o se dirigen a su zona de trabajo.

De acuerdo a lo que explican profesionales del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales del Instituto de Seguridad Laboral, el aumento del tráfico y la congestión vial no solo puede generar retrasos en los desplazamientos, sino que también son la mayor causa de situaciones de frustración, irritabilidad, susceptibilidad hostil a ciertos hechos y comportamientos temerarios y/o violentos.

Algunos de los factores que inciden en el riesgo de generar accidentes viales o verse involucrado en uno, son principalmente la conducción con fatiga y sueño, el exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, no respetar las señales de tránsito, el uso del teléfono móvil mientras se conduce, abuso de medicamentos o automedicación, conducción desatenta o imprudente, manejar por inercia, despreocupación por situaciones en las vías, exceso de confianza al manejar, no considerar los factores del entorno, la monotonía de ciertas rutas o lo rutinario de algunos trayectos sin tomar las medidas necesarias.

Desde el Instituto de Seguridad Laboral se recomiendan las siguientes medidas preventivas de conducción segura para evitar situaciones de peligro que puedan generar un accidente de tránsito:

- Planificar con anticipación las rutas y el tiempo de viaje, y asignar suficiente tiempo para llegar al destino de manera segura, considerando el probable aumento del tráfico.

- Conocer previamente si hay trabajos de mantenimiento, desvíos en las rutas habituales, reducción de carriles, cierres temporales y posibles trabajos en las vías para planificar alternativas si es necesario.

- Manejar siempre a la defensiva, estar atento a las condiciones del tráfico y al comportamiento de otros conductores.

- Evitar distracciones y mantener la concentración en la conducción.

- Respetar las normas de tránsito, cumplir con los límites de velocidad, mantener la distancia adecuada con otros vehículos y respetar las señales de tránsito.

- Descansar lo suficiente antes de emprender el viaje y hacer pausas periódicas para evitar la fatiga.

- Conducción a la defensiva como anticipación de posibles situaciones de peligro y la adopción de medidas preventivas para evitar accidentes.

- Promover conductas de autocontrol, calmadas y respetuosas en la vía, además de evitar reacciones agresivas y/o temerarias ante provocaciones de otros conductores.