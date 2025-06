Nacional 29-06-2025

Islas a la venta en Chile: Cuánto valen, dónde están y por qué el creciente interés de inversionistas

El reciente anuncio de la ONG Re:wild -cofundada por el actor Leonardo DiCaprio- sobre la adquisición de la Isla Guafo, al sur de Chiloé, volvió a poner los ojos sobre uno de los mercados inmobiliarios más particulares del país: el de la venta de islas. Guafo, conocida como "la pequeña Galápagos" por su biodiversidad única, fue comprada con fines conservacionistas, y podría transformarse en parque nacional. Pero este caso no es único: hay decenas de islas chilenas actualmente en el mercado y su valor, atributos y tamaño varían enormemente. Ubicada a tan solo 37 kilómetros de la costa de Chiloé, en la Región de Los Lagos, Guafo abarca cerca de 19.800 hectáreas.

"Estaría confirmada la compra de la isla Guafo, que corresponde a la segunda isla más grande y se conoce como pequeña Galápagos chilena, por su variedad ecológica", señaló Reinaldo Gleisner, vicepresidente de Colliers. La operación fue impulsada por objetivos de conservación, una tendencia que ha ido creciendo entre los inversionistas privados y organizaciones internacionales. En ese sentido, la adquisición de Guafo por Re:wild no fue un negocio cualquiera ya que, según Gleisner, "la compra estaría movida por interés conservacionista". Es que posee una rica biodiversidad marina y terrestre, en un entorno mayoritariamente prístino. "Las islas más grandes, ecológicamente ricas y más conocidas en el ambiente conservacionista normalmente están parcialmente protegidas. Los sectores no protegidos pueden ser transados", explicó el vicepresidente de Colliers. 43 mil islas y un mercado en "expansión" "Chile cuenta con cerca de 43.000 islas, concentradas principalmente en las regiones de Aysén y Magallanes. Se estima que cerca del 50% de ellas están en manos privadas", explicó Diego Varela, socio de Biosfera Land. Según dijo, esa alta proporción de propiedad privada ha impulsado u