Agricultura 16-11-2023

IV versión concurso Campo del Año de ANASAC: celebrando la agricultura chilena

Anasac, con 75 años de experiencia en el mercado de insumos silvoagropecuarios, realizó la premiación de la cuarta versión del concurso Campo del Año, en el Club Valle Escondido. El evento, en el que participó el ministro de agricultura, Sr. Esteban Valenzuela, diversas autoridades de Anasac y del medio agrícola, junto a agricultores de todo el país, se premiaron a los 10 ganadores regionales y al gran destacado nacional. Adicionalmente se premió a Alfredo Carrasco de Farmhability, en la categoría Agricultura Familiar.

La labor de los agricultores de nuestro país demuestra un trabajo de esfuerzo constante, superando las adversidades climáticas, los escollos económicos, y tantos otros problemas, para trabajar la tierra, cultivar los alimentos y criar los animales que sustentan a la humanidad y forjan nuestra identidad nacional. Este esfuerzo que es esencial para la supervivencia, la salud y la cultura de las personas y es premiado en la edición número cuatro del evento “Campo del Año 2023”, organizado por Anasac, donde su gerente general, Gabriel Ormeño, destaca que : “Queremos ser un actor relevante en diversificación del agro y sustentabilidad de la agricultura chilena. Los presentes hoy son fieles representantes de lo mejor de nuestros campos y realizan una labor importantísima en sus comunidades que sirve de inspiración para el desarrollo sostenible de la mantención de nuestras tradiciones”.

En esta versión participaron predios de todo el país, siendo el ganador en la categoría Campo del año 2023: Hacienda Los Quillayes de la Región del Maule, porque integró los valores que son la base de este certamen. Vale destacar, la gestión del dueño Fernando Tagle, el que sumado al esfuerzo de cada uno de sus trabajadores, le permitió obtener este galardón, y además US$25.000. “Este premio es un tremendo estímulo para todo el equipo de la Hacienda que están comprometidos por hacer las cosas bien y que han participado activamente”, agregó Tagle.

A su vez, en la ceremonia, se premió al destacado en cada una de las categorías del concurso: productividad y calidad, innovación, sustentabilidad, responsabilidad social y pasión por el campo, los que recibieron US $1.000 de premio. Además, de un reconocimiento especial a los finalistas por región.

El proceso de selección se realizó durante los meses de agosto y septiembre. Durante este período se analizaron los méritos de todos los inscritos y se destacó un campo por zona, el que pasó a la etapa final para determinar el elegido como Campo del Año 2023. El ganador nacional fue definido por un jurado altamente calificado, integrado por José Antonio Galilea, ex ministro de agricultura, Juan Pablo Matte, secretario SNA, Gabriel Ormeño gerente general Anasac y Patricia Gostin, jefe de marketing Anasac, quienes recorrieron las distintas regiones visitando a los ganadores nacionales y compenetrándose en sus actividades.

Este 2023 el Concurso Campo del Año contó con el patrocinio de Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Frutas de Chile (ex Asoex), Federación de Productores de Frutas de Chile (Fedefruta) y el importante auspicio de Netafim, Banco Santander y Marsh.

Este concurso que se realiza cada 4 años, había estado pausado desde 2017, debido a los problemas mundiales de pandemia. El ganador de esa ocasión fue el empresario Víctor Moller, quien falleció recientemente. Su labor sobresaliente se centró en la comunidad de Virquenco, situada en las proximidades de Los Ángeles, región del Bio-Bio. En Virquenco, se dedicó a la producción de arándanos y se destacó por su continua implementación de tecnologías avanzadas para mejorar la productividad. Además de sus logros empresariales, Moller también fue elogiado por su compromiso con la comunidad, ya que respaldó diversas iniciativas culturales, deportivas, sociales y educativas.