Opinión 20-11-2024

Jaime Gonzàlez Colville Academia Chilena de la Historia



ANIVERSARIO DE LA ESCUELA “MARGOT LOYOLA”



En El Heraldo del 14 de noviembre pasado, se publica una crónica referida a los presuntos 150 años de existencia de la escuela, ahora bautizada como Margot Loyola.

Según expresa el autor de la nota, basándose en datos proporcionados por el establecimiento, que “no hay registro exacto de su creación, sin embargo en 1976, según señalan los registros del Colegio, la comunidad educativa fija el 18 de octubre como día simbólico para festejar su aniversario”.

¿Qué documento primario se utilizó para definir el día, mes y año del nacimiento de este plantel?

En la publicaciòn se dice que “por aquellos años de 1800 la profesora Zoila R. de Ortiz, dirigía un curso particular para niños de ambos sexos que equivalía a un jardín de infantes del sector” (esto es, Manuel Rodríguez, cerca de la Alameda, lado norte)

Ahora bien, nos vamos a nuestra base de datos sobre la historia de Linares:

Por esa época (1874) existía un funcionario del Ministerio de Instrucción Pública llamado Visitador de Escuelas, quien debía recorrer y examinar en terreno la realidad de cada plantel: su fecha de fundación, calidad del edificio, alumnos, asistencia, nombre del Director, etc.

De ello hacía un informe que publicaba en la prensa local.

En el caso de Linares, año 1874, se difundía en el periódico “La Idea”, integralmente digitalizada en nuestro archivo.

Veamos que dijo de esta ciudad, hace siglo y medio don Pedro Ladrón de Guevara, Visitador de ese tiempo:

El 24 de marzo de 1874, “La Idea”, con el título de “Hechos Diversos”, informa que se inaugurará un colegio particular que llevará por nombre “Cristóbal Colón”, “llamado a prestar importantes servicios a la sociedad”. Para ello, el Intendente García Huidobro recomienda al Director Josè Victorino Sepúlveda ante don Benjamín Novoa a fin que le arriende una casa para cumplir con su objetivo pedagógico.

El informe del Visitador de Escuela Pedro A. Ladrón de Guevara, es publicado en varias ediciones de “La Idea” a contar del 5 de septiembre de 1874, donde establece que en Linares están en funciones nueve escuelas públicas, con 575 alumnos, de los cuales 329 son hombres y 243 mujeres.

Precisa el funcionario que hay escuelas particulares y “sus adelantos son muy poco satisfactorios por estar desempeñados por personas incapaces”.

Detalla que los establecimientos de la villa son: Escuela No 1 creada por Decreto Supremo del 26 de mayo de 1845, la Escuela No 2, que tiene fecha de fundación el 24 de mayo de 1853. Menciona luego la Escuela No 3 de Yerbas Buenas, la Escuela No 4 de Palmilla, fundada el 28 de febrero de 1873. Cita la Escuela No 1 de Mujeres, creada el 23 de agosto de 1850. La Escuela No 3, situada en Yerbas Buenas y fundada el 23 de febrero de 1853. Finalmente, menciona una “escuela del mismo sexo establecida en calle de Comercio dirigida por una preceptora, doña Juana María Vásquez, quien tiene catorce años dedicados a la enseñanza”, cada educando cancela 25 centavos, existiendo una matrícula de 41 mujeres y 10 hombres. Este colegio, estaba en funciones, al menos diez años atrás, por cuanto el Visitador expresa que tiene catorce años dedicados a la enseñanza. Incluimos ese microfilm.

Esta es la única escuela particular existente, no mencionándose el colegio “Cristóbal Colon”, que intentó abrir sus puertas en marzo de 1874, según se vio.

El 17 de diciembre de 1874 la Intendencia dictó una resolución disponiendo las comisiones examinadores de cada escuela de la Provincia. Este documento, publicado en “La Idea” del 26 de diciembre de 1874, determina claramente la realidad escolar de Linares.

En consecuencia en ese año, sólo existió en fallido intento del plantel “Cristóbal Colon”. En ese mes de diciembre, día 22, se fundaba el Liceo de Hombres de Linares. No hay creación de nuevos colegios.

Ahora bien, don Julio Chacón del Campo en su libro “Las Calles de Linares”, página 212, precisa que en los años de 1919 al 20, la profesora doña Zoila R. Ortiz, dirigía un colegio que equivalía a un jardín de infantes y que se ubicaba en las inmediaciones del antiguo Liceo, calle Manuel Rodríguez, cerca de la Alameda Valentín Letelier. Este dato se contradice con lo expresado en el artículo de El Heraldo, donde refiere que dicho establecimiento funcionaba “por aquellos años del 1800”, fecha muy imprecisa para determinar su fundación.

Como dato ilustrativo, precisamos que el Liceo de Talca tuvo como celebrada fecha de fundación el 5 de julio de 1827, pero en un trabajo de nuestra autoría, publicado en el Boletín de la Academia Chilena de la Historia No 121 del 2012, demostramos que tal hecho se verificó trece años más tarde, el 7 de noviembre de 1840, por el Obispo Josè Ignacio Cienfuegos, acta de fundación inscrita en la Notaria de Josè Ramo Ortiz, volumen 44, páginas 324 a 328 de ese año.

Enviada esta publicación a todos los estamentos de ese plantel piducano, nadie acusó recibo. Si la medicina se resistiese a los nuevos descubrimientos, seguiría curando las enfermedades con emplastos de barro, sangrías y aplicación de sanguijuelas como en el siglo XIX.

Referido al Colegio Margot Loyola, es confusa y sin respaldo documental primario su presunto sesquicentenario. Es conveniente una búsqueda más acuciosa.

La historia es una ciencia exacta.