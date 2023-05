Deportes 03-05-2023

Jaime “pajarito” Valdés es el nuevo dueño de la SADP

La primera tarea es salvar a los albirrojos de caer a los potreros. Eduardo Lobos asumirá la dirección técnica

Se concretó lo que habíamos anunciado hace un tiempo. Nuevos inversionistas que se transforman en los “salvavidas” de los linarenses en el aspecto económico y esperamos también en lo deportivo. La primera tarea es dejar al equipo en la Segunda Profesional. Fue el alcalde Mario Meza Vásquez, quien dio la bienvenida a los nuevos rostros que llegaron al Depo.

El edil, en su intervención, dijo que “el fútbol profesional requiere de una inyección económica importante, por esta razón comenzamos a dialogar con múltiples inversionistas. Los resultados no se fueron dando como la institución lo esperaba y es por eso que la Corporación de Deportes Linares y la SADP, el día sábado tomó la determinación de cerrar el ciclo con Luis Pérez Franco, quien nos entregó alegrías y títulos que quedarán en la historia de nuestro club”.

“Teníamos como fecha el 15 de mayo para cumplir con los compromisos económicos, por eso agradecer a Jaime Valdés, quien se incorpora en la parte de la Gerencia Deportiva y lo más probable es que sea el nuevo presidente de la SADP Depo Linares. Valdés, llega con un grupo de inversionistas, que esperamos tengan un buen pasar en esta tierra encantadora”, subrayó.

“PAJARITO” VALDÉS

Antes de entregar sus primeras impresiones de esta desafío , Jaime Valdés , entregó un comunicado que señala que “ hoy he decido poner fin a mi carrera futbolística, oficialmente me retiro del fútbol profesional , no lo había comentado con nadie, pero asumiendo este desafío es justo comunicarlo .Fue una carrera muy larga , estoy muy contento , a pesar que a ningún futbolista le gusta comunicar el fin de su carrera , pero yo me lo tomo con mucha tranquilidad porque realicé una tremenda carrera , eso quería comunicarles en el ámbito personal. Y bueno, por lo demás , estoy muy contento de poder estar acá , participar de este nuevo proyecto. Sé que hay muchas expectativas , esperamos estar a la altura , estoy muy motivado , esta será mi primera experiencia como Director y si las cosas se dan, como presidente de una institución , espero poner toda mi experiencia al servicio de esta gran institución . La motivación es que seguiré ligado al fútbol, la pasión que tengo desde niño. Un llamado a la ciudadanía para que nos siga apoyando y contar con ellos siempre. Nosotros tenemos proyectos a corto y largo plazo, vamos a trabajar con las divisiones inferiores, armar la rama femenina, pero sabemos que esto depende de los resultados del primer equipo”.

NUEVO DETÉ

Otro ex jugador asumirá la parte técnica de los albirrojos, Eduardo Lobos, quien ya tiene experiencia en esta labor. Una situación casi similar vivió en Iberia el año 2020, donde el cuadro de Los Ángeles pasaba por un mal momento y lo salvó. Lobos, dijo: “estoy muy contento y ansioso por este desafío. Es una institución con historia, por eso estamos muy esperanzados de estar acá y queremos ayudar al club para que salga de la incómoda posición. Tenemos experiencia con el equipo que vamos a trabajar. Hemos analizado al plantel hemos visto los partidos y haremos ese análisis en cancha. Vamos a estar atentos en todos los aspectos, incluyendo el psicológico. Hay que trabajar lo anímico que es fundamental, queremos cambiar el chip, modo positivo para apoyar y salir de este momento. El llamado a la hinchada para que todos podamos luchar hasta el final”.

El debut oficial del nuevo técnico será el 9 de mayo a las 16:00 horas en Cartagena, cuando Deportes Linares enfrente a San Antonio Unido, un partido muy especial.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo